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باشاغا يهنئ الليبييات لمناسبة اليوم العالمي للمرأة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 مارس 2023, 01:08 مساء
باشاغا يهنئ الليبييات لمناسبة اليوم العالمي للمرأة
رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، (أرشيفية: الإنترنت)
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هنأ رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، سيدات ليبيا وفتياتها لمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وكتب باشاغا عبر حسابه على «تويتر»، «ستظل المرأة صاحبة الدور الرائد في بناء بلدنا، إذ هي الأم والأخت والمعلمة المجتهدة والمربية الفاضلة، كما نثق دائما بأنها ستقوم بدورها في بناء المجتمع والدولة على أكمل وجه».

اليوم العالمي للمرأة
ويحتفل العالم في الثامن من مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة، حيث يرجع البعض بدء الاحتفال بهذا اليوم عقب عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس العام 1945، بينما يرى آخرون أن الاحتفال كان على إثر بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة.

وتسلط الأمم المتحدة في هذا اليوم، الضوء على قضية أو حملة أو موضوع معين يخص حقوق المرأة.

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