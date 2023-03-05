عميد بلدية زوارة يطالب البرلمان بوقف مشروع قانون 14 لسنة 2010

القاهرة - بوابة الوسط

أكد عميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي تمسك المجلس البلدي بالستمرار في المطالبة بإيقاف كافة الإجراءات التنفيذية لمشروع ضد القانون 14 لسنة 2010 الخاص بإنشاء منطقة تنمية وتطوير زوارة - راس إجدير، ومطالبة البرلمان بإلغائه.

وشدد عميد بلدية زوارة خلال لقاء بممثل حراك أهالي مدينة زوارة ضد القانون 14 لسنة 2010 الرافضين لهذا القانون رفضًا قاطعًا أن المجلس البلدي يساند هذا الحراك بكل قوة.

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بن ساسي: دعم كامل للحراك

حضر اللقاء عضوا المجلس البلدي عصام الهاميسي وأنور أبوالشواشي.

وشدد بن ساسي على دعمه الكامل للحراك، داعيًا كل الأهالي للتضامن وتوحيد الكلمة والصف من أجل قطع الطريق أمام من وصفهم بـ«السماسرة الذين يسعون للقضاء على أرضنا وهويتنا وثقافتنا ووجودنا».