الطرابلسي يشارك في الدورة الـ40 لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس

القاهرة - بوابة الوسط

وصل وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي، العاصمة التونسية اليوم الثلاثاء، على رأس وفد رفيع المستوي للمشاركة في الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي سيعقد يوم الأربعاء بديوان الأمانة العامة للمجلس.

وكان في استقبال الطرابلسي وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، والقائم بأعمال السفارة الليبية في تونس، وعدد من المسؤولين في الحكومة التونسية والامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، بحسب بيان لوزارة الداخلية على «فيسبوك».

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تنعقد الدورة الحالية لمجلس وزراء الداخلية العرب تحت رعاية الرئيس التونسي قيس سعيد، بحضور وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة اليوروبول، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

جانب من استقبال وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية لدى وصوله العاصمة التونسية، الثلاثاء 28 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)

جانب من استقبال وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية لدى وصوله العاصمة التونسية، الثلاثاء 28 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)

جانب من استقبال وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية لدى وصوله العاصمة التونسية، الثلاثاء 28 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)