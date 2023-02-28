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حصر 25 منزلا مقامة على أراضٍ مملوكة للدولة في الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 فبراير 2023, 11:48 مساء
حصر 25 منزلا مقامة على أراضٍ مملوكة للدولة في الزاوية
جانب من أعمال حصر المباني المخالفة في الزاوية، الثلاثاء 28 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، حضر 25 منزلًا مخالفًا لا تزال قيد الإنشاء بأراضٍ مملوكة للدولة بالمخالفة للقانون خارج المخطط العام.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية توجهت إلى منطقة بئر الغنم التابعة لبلدية الزاوية بالمنطقة الغربية وحصرت المنازل المخالفة بناء على تعليمات النائب العام.

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وأضافت أن الإدارة ستحيل المحضر لمكتب النائب العام للنظر في هذه المخالفات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها والقائمين عليها.

جانب من أعمال حصر المباني المخالفة في الزاوية، الثلاثاء 28 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من أعمال حصر المباني المخالفة في الزاوية، الثلاثاء 28 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من أعمال حصر المباني المخالفة في الزاوية، الثلاثاء 28 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من أعمال حصر المباني المخالفة في الزاوية، الثلاثاء 28 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من أعمال حصر المباني المخالفة في الزاوية، الثلاثاء 28 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من أعمال حصر المباني المخالفة في الزاوية، الثلاثاء 28 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من أعمال حصر المباني المخالفة في الزاوية، الثلاثاء 28 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من أعمال حصر المباني المخالفة في الزاوية، الثلاثاء 28 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من أعمال حصر المباني المخالفة في الزاوية، الثلاثاء 28 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من أعمال حصر المباني المخالفة في الزاوية، الثلاثاء 28 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)
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