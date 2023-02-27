بمشاركة «اللواء 444».. دوريات أمنية تزيل مبانٍ مخالفة في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم الإثنين، قيام دوريات أمنية بإزالة عدد من المباني المخالفة في بني وليد، بمشاركة قوة من «اللواء 444».

وقالت الوزارة في بيان إن إزالة وهدم المباني المخالفة جرى على يد إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، برفقة قوة من «اللواء 444 - قتال» ودوريات من مديرية أمن بني وليد.

الشرطة الزراعية والحرس البلدي يشاركان في الإزالة

كما شارك في أعمال الإزالة شركة الخدمات العامة طرابلس وجهازي الشرطة الزراعية والحرس البلدي بني وليد.

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هدم مبانٍ في شارع الذهب ومنطقة القاطعة ومهلة 48 ساعة للبعض

وشملت المباني التي جرت إزالتها: مبانٍ في شارع الذهب ببني وليد، بجانب المباني التي أنشأت بالمخالفة على أرض مملوكة لديوان المحاسبة والرقابة الإدارية بمنطقة القاطعة في المدينة.

كما قامت الدوريات رفقة الجهات المعنية بتحديد عدد من المواقع المخالفة ومنح أصحابها مهلة 48 ساعة للإخلاء للبدء في عمليات الهدم والإزالة بناء على التعليمات الصادرة بشأنها.

جانب من أعمال إزالة المباني المخالفة في بني وليد، 27 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)

جانب من أعمال إزالة المباني المخالفة في بني وليد، 27 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)

جانب من أعمال إزالة المباني المخالفة في بني وليد، 27 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)

جانب من أعمال إزالة المباني المخالفة في بني وليد، 27 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)

جانب من أعمال إزالة المباني المخالفة في بني وليد، 27 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)