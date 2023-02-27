  • Alwasat News
Atwasat

بمشاركة «اللواء 444».. دوريات أمنية تزيل مبانٍ مخالفة في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 فبراير 2023, 08:05 مساء
بمشاركة «اللواء 444».. دوريات أمنية تزيل مبانٍ مخالفة في بني وليد
جانب من أعمال إزالة المباني المخالفة في بني وليد، 27 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
alwasat radio

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم الإثنين، قيام دوريات أمنية بإزالة عدد من المباني المخالفة في بني وليد، بمشاركة قوة من «اللواء 444».

وقالت الوزارة في بيان إن إزالة وهدم المباني المخالفة جرى على يد إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، برفقة قوة من «اللواء 444 - قتال» ودوريات من مديرية أمن بني وليد.

الشرطة الزراعية والحرس البلدي يشاركان في الإزالة
كما شارك في أعمال الإزالة شركة الخدمات العامة طرابلس وجهازي الشرطة الزراعية والحرس البلدي بني وليد.

- إزالة خزانات محطات وقود غير شرعية بسبها
- بالصور.. إزالة مبانٍ مخالفة في منطقة الظهرة ببني وليد
- «إنفاذ القانون» تواصل هدم المباني المخالفة بغابة قصر الأخيار

هدم مبانٍ في شارع الذهب ومنطقة القاطعة ومهلة 48 ساعة للبعض 
وشملت المباني التي جرت إزالتها: مبانٍ في شارع الذهب ببني وليد، بجانب المباني التي أنشأت بالمخالفة على أرض مملوكة لديوان المحاسبة والرقابة الإدارية بمنطقة القاطعة في المدينة.

كما قامت الدوريات رفقة الجهات المعنية بتحديد عدد من المواقع المخالفة ومنح أصحابها مهلة 48 ساعة للإخلاء للبدء في عمليات الهدم والإزالة بناء على التعليمات الصادرة بشأنها.

جانب من أعمال إزالة المباني المخالفة في بني وليد، 27 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
جانب من أعمال إزالة المباني المخالفة في بني وليد، 27 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
جانب من أعمال إزالة المباني المخالفة في بني وليد، 27 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
جانب من أعمال إزالة المباني المخالفة في بني وليد، 27 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
جانب من أعمال إزالة المباني المخالفة في بني وليد، 27 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
جانب من أعمال إزالة المباني المخالفة في بني وليد، 27 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
جانب من أعمال إزالة المباني المخالفة في بني وليد، 27 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
جانب من أعمال إزالة المباني المخالفة في بني وليد، 27 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
جانب من أعمال إزالة المباني المخالفة في بني وليد، 27 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
جانب من أعمال إزالة المباني المخالفة في بني وليد، 27 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الفرص الضائعة تفرض التعادل السلبي على ودية الأهلي بنغازي والمريخ السوداني

الفرص الضائعة تفرض التعادل السلبي على ودية الأهلي بنغازي والمريخ السوداني
تهديد ليفاندوفسكي قبل «كلاسيكو الأرض»

تهديد ليفاندوفسكي قبل «كلاسيكو الأرض»
«اقتصاد بلس»: نتائج استطلاع رأي حول مشاريع «عودة الحياة»

«اقتصاد بلس»: نتائج استطلاع رأي حول مشاريع «عودة الحياة»
إيلون ماسك يصف وسائل إعلام أميركية بـ«العنصرية» لهذا السبب

إيلون ماسك يصف وسائل إعلام أميركية بـ«العنصرية» لهذا السبب
«حوارة» تستيقظ على خراب وتدمير خلفه المستوطنون

«حوارة» تستيقظ على خراب وتدمير خلفه المستوطنون
كاريكاتير حليم - الانتخابات والسلطة في ليبيا

كاريكاتير حليم - الانتخابات والسلطة في ليبيا
مواطنون يسلمون أسلحة إلى مركز شرطة القوارشة في بنغازي

مواطنون يسلمون أسلحة إلى مركز شرطة القوارشة في بنغازي
مخترع الهاتف.. هل سرق غراهام بيل إنجاز شخص آخر؟

مخترع الهاتف.. هل سرق غراهام بيل إنجاز شخص آخر؟
دراسة حديثة توصي الرجال بتناول المشروبات الغازية

دراسة حديثة توصي الرجال بتناول المشروبات الغازية
الديوك تجذب عشاق المصارعة في العراق

الديوك تجذب عشاق المصارعة في العراق
أميركا عن التزام الإسرائيليين والفلسطينيين بـ«تهدئة العنف»: التنفيذ سيكون أمرا حاسما

أميركا عن التزام الإسرائيليين والفلسطينيين بـ«تهدئة العنف»: التنفيذ سيكون أمرا ...
عقيلة صالح يقترح حلا للخلاف حول ترشح مزدوجي الجنسية

عقيلة صالح يقترح حلا للخلاف حول ترشح مزدوجي الجنسية
شاهد في «وسط الخبر»: غرفتان للسلطة التشريعية.. هل تكون مناسبة لليبيا؟

شاهد في «وسط الخبر»: غرفتان للسلطة التشريعية.. هل تكون مناسبة لليبيا؟
السودان.. سوء التغذية يهدد حياة الأطفال في وسط أزمة غذاء حادة

السودان.. سوء التغذية يهدد حياة الأطفال في وسط أزمة غذاء حادة
صالح جعودة ينفي التوقيع على بيان متداول يزعم موافقة أعضاء بمجلس الدولة على التعديل الدستوري

صالح جعودة ينفي التوقيع على بيان متداول يزعم موافقة أعضاء بمجلس الدولة على ...
حملة تضامن مع رجل تركي بعد نشر صورته ممسكا بيد ابنته المتوفاة تحت الأنقاض

حملة تضامن مع رجل تركي بعد نشر صورته ممسكا بيد ابنته المتوفاة تحت الأنقاض
عقيلة صالح يلتقي الرئيس السوري في دمشق

عقيلة صالح يلتقي الرئيس السوري في دمشق
مراسلات «طباخ بوتين» تتحدّث عن تدخّله لصالح شخصيتين نافذتين في ليبيا

مراسلات «طباخ بوتين» تتحدّث عن تدخّله لصالح شخصيتين نافذتين في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا: نحذر من التسرع في تنظيم الانتخابات الليبية.. والدول الغربية «منافقة»
روسيا: نحذر من التسرع في تنظيم الانتخابات الليبية.. والدول ...
مجلس الدولة يدين زيارة مسؤولين ليبيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة
مجلس الدولة يدين زيارة مسؤولين ليبيين إلى الأراضي الفلسطينية ...
نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت الشرعية.. ومبادرة لإجراء الانتخابات في 2023
نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت الشرعية.. ...
السني: نذكِّر باتيلي ومجلس الأمن بمراجعة الوساطات السابقة لتجنب تكرار الأخطاء
السني: نذكِّر باتيلي ومجلس الأمن بمراجعة الوساطات السابقة لتجنب ...
البرازيل: انتهاكات حظر توريد الأسلحة تشجع الخلافات بين الأطراف الليبية
البرازيل: انتهاكات حظر توريد الأسلحة تشجع الخلافات بين الأطراف ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة ......
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة...
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)...
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس...
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»...
المزيد
اشتباكات مسلحة بمنطقة المطرد غرب الزاوية (فيديو)
اشتباكات مسلحة بمنطقة المطرد غرب الزاوية (فيديو)...
المجموعة الأفريقية بمجلس الأمن تدعم خطة باتيلي وإشراك الاتحاد الأفريقي في تسوية الأزمة الليبية
المجموعة الأفريقية بمجلس الأمن تدعم خطة باتيلي وإشراك ......
بمشاركة «اللواء 444».. دوريات أمنية تزيل مبانٍ مخالفة في بني وليد
بمشاركة «اللواء 444».. دوريات أمنية تزيل مبانٍ مخالفة في بني......
البرازيل: انتهاكات حظر توريد الأسلحة تشجع الخلافات بين الأطراف الليبية
البرازيل: انتهاكات حظر توريد الأسلحة تشجع الخلافات بين ......
السني: نذكِّر باتيلي ومجلس الأمن بمراجعة الوساطات السابقة لتجنب تكرار الأخطاء
السني: نذكِّر باتيلي ومجلس الأمن بمراجعة الوساطات السابقة ......
المزيد