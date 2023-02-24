الكيلاني تعلن قرب افتتاح مركز الأطراف الصناعية بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وفاء الكيلاني، قرب افتتاح المركز الوطني للأطراف الصناعية في مصراتة، مشيرة إلى تزويد الوزارة للمركز ببعض الاحتياجات.

وأجرت الوزيرة زيارة تفقدية للمركز للاطلاع على التجهيزات الحالية لافتتاحه قريبا، مؤكدة أهمية التعاون بين مؤسسة الدولة لخدمة شريحة ذوي الإعاقة في ربوع ليبيا كافة، وفق بيان صادر، أمس الخميس، عن الوزارة.

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وأشارت الكيلاني إلى سعي وزارة الشؤون الاجتماعية لإطلاق قاعدة بيانات موحدة لفاقدي الأطراف بين مراكز الشؤون الاجتماعية وغيرها.

من زيارة الكيلاني لمركز الأطراف الصناعية في مصراتة، 22 فبراير 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)

من زيارة الكيلاني لمركز الأطراف الصناعية في مصراتة، 22 فبراير 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)