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شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: في الذكرى الـ60 لزلزال المرج.. هل مخاوف عودته جدية؟

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 فبراير 2023, 11:56 مساء
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: في الذكرى الـ60 لزلزال المرج.. هل مخاوف عودته جدية؟
برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «wtv»، الثلاثاء 21 فبراير 2023
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «wtv»، الثلاثاء، الضوء على التخوفات المتداولة بشأن حدوث زلزال قوي آخر في ليبيا، على وقع هزات خفيفة وقعت الجمعة الماضية في مدينة المرج، في تذكير لواحدة من أكبر الكوارث الطبيعية التي تشهدها البلاد في تاريخها الحديث عندما ضرب زلزال قوته حوالي 5.3 درجة مدينة المرج القديمة الواقعة في الجبل الأخضر مساء الخميس 21 فبراير 1963.

كان مركز زلزال 63 «قرية سيدي دخيل» قرب طلميثة، وأسفر عن وفاة 243 شخصًا وجرح المئات، فضلاً عن أضرار مادية جسيمة في المباني والممتلكات تسببت في تدمير المدينة، والتي أصبحت أطلال بعد أن هجرها سكانها عقب الزلزال إلى مدينة المرج الجديد الحالية.

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جاءت التخوفات الأخيرة بعد الهزات الأرضية الكارثية التي شهدتها تركيا وسورية، وخلفت أضرارًا وخسائر هائلة في الأرواح والمباني، كانت صداها في بعض الدول، من بينها ليبيا، التي شعر الأهالي بهزات خفيفة لم تسفر عن أي خسائر، لكن هل تبدو تلك جرس إنذار لعودة زلزال آخر مدمر.

وفتح البرنامج نقاشًا حول هذه التخوفات مع كل من: الأكاديمي والباحث التاريخي على محمود الحاسي، ورئيس غرفة الطوارئ المركزية بالمرج العميد وهبي الرخ، وأستاذ علم الجيولوجيا الرسوبية وعلم الطبقات بجامعة بلن بتكساس الدكتور خالد العمروني.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
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