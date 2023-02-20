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مدير أمن الخمس: جثث المهاجرين مكدسة في ثلاجات الموتى.. ونحتاج إلى مقبرة لدفنها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 فبراير 2023, 12:04 مساء
مدير أمن الخمس: جثث المهاجرين مكدسة في ثلاجات الموتى.. ونحتاج إلى مقبرة لدفنها
مدير أمن الخمس، عميد مفتاح امحمد حيدر خلال مؤتمر صحفي للهلال الأحمر، 20 فبراير 2023، (صور من بث مباشر)
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قال مدير أمن الخمس، عميد مفتاح امحمد حيدر، إن مدينة الخمس تواجه مشكلة تتمثل في تكدس جثث المهاجرين في ثلاجات الموتى، مشيرا إلى الحاجة لتخصيص قطعة أرض كمقبرة لها.

جاء ذلك في حديثه خلال مؤتمر صحفي للهلال الأحمر حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والذي يسلط الضوء على معاناة الخمس مع الظاهرة، حيث تلقي الأمواج بجثث المهاجرين الذين يلقون حتفهم غرقا.

وأشار حيدر إلى وجود جثث منذ نحو سنتين في ثلاجة الموتى، حيث لا توجد مقبرة لدفنها، داعيا إلى افتتاح فرع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في المدينة للتعامل مع الظاهرة المتفاقمة، ولفت إلى أن الخمس بها وافدون كثيرون يحملون جنسيات أفريقية مختلفة، ليس معهم أي أوراق ثبوتية.

الهلال الأحمر يدعو إلى توفير مقبرة لجثث المهاجرين
ودعا الهلال الأحمر فرع الخمس الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها اتجاه الخمس وليبيا بصفة عامة، ومساعدة جهوده الإنسانية في انتشال جثث المهاجرين.

وأشار الفرع، في بيان خلال المؤتمر، إلى الحاجة لتخصيص مقبرة بالمدينة للجثث، وأيضا توفير الدعم في عمليات انتشال الجثث وتوفير سيارات لنقلها ودفنها.

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