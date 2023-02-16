اللافي في ذكرى 17 فبراير: قطعنا المرحلة الصعبة وماضون في بناء الدولة المدنية

القاهرة - بوابة الوسط

قال عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي إن الذكرى الـ12 لثورة السابع عشر من فبراير، يزداد «إصرارنا على المضي قدمًا في مشروع بناء الدولة المدنية، التي ضحى من أجلها شهداؤنا الأبرار».

وتابع اللافي، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»: «قطعنا المرحلة الصعبة من مراحل الانتقال السياسي، ووصلنا إلى اللحظة التي جلسنا فيها إخوة متحابين، لا بوصلة لنا سوى الوطن»، لافتًا إلى أن تلك اللحظة «كانت مجرد خيال يصعب تحقيقه عند البعض، ولكنه صار اليوم واقعًا، عبّدنا طريقه بالصبر والحكمة وتحمُل ما تنوء بها الجبال».

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وشدّد عضو المجلس الرئاسي على أن البلاد بحاجة إلى «كل أبناء الوطن، ولكل حبةِ عرَق»، داعيًا إلى ضرورة أن يضع الجميع خلافاتهم جانبًا، و«الانصهار في معركة البناء والتنمية»، مختتمًا: «خير ما نقدمه لشهدائنا وجرحانا ومهجرينا هو بناء وطن يسع الجميع».

وتحلّ الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير وسط استمرار حالة الجمود السياسي، والانقسام الحكومي، منذ تعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، في وقتٍ يعوّل فيه بعض الأطراف الدولية على إجراء هذا الاستحقاق خلال العام الجاري.