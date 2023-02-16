مديرية أمن الجفارة تحتفل بالذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير

القاهرة - بوابة الوسط

نظمت مديرية أمن الجفارة، مساء اليوم الخميس، احتفالية بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة السابع عشر من فبراير 2011.

حضر الاحتفالية وزير الاقتصاد وأعضاء مجلس النواب عن منطقة ومدير أمن الجفارة العميد عبدالناصر الطيف، وآمر الكتيبة 55 وعمداء البلديات ورؤساء فروع الأجهزة والإدارات الأمنية والعسكرية بالجفارة، وقيادات من مكونات مديرية الأمن وعدد من أهالي وسكان المنطقة، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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وتخلل الاحتفال رجال الشرطة من مختلف مكونات المديرية والأجهزة والإدارات الأمنية والعسكرية، وكذلك عروض للآليات، بالإضافة إلى الآليات الجديدة التابعة للمديرية ضمن الدعم المقدم من وزارة الداخلية.

متابعة خطة تأمين الاحتفالات

وفي سياق متصل، اجتمع ظهر اليوم الخميس وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير أبوالقاسم الأمين رئيس اللجنة الفرعية الأمنية المُكلفة بتأمين الاحتفال بمناسبة الذكرى الثانية عشر لثورة 17 فبراير مع الأعضاء المُكلفين من الأجهزة والإدارات الأمنية والعسكرية.

وأفادت وزارة الداخلية بأن رئيس اللجنة العليا للاحتفالات، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، قام بمتابعة خطة تأمين الاحتفالات، والرد على كل تسؤلات أعضاء اللجنة الأمنية.

جانب من احتفال مديرية أمن الجفارة بذكرى ثورة 17 فبراير، الخميس 16 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)

جانب من احتفال مديرية أمن الجفارة بذكرى ثورة 17 فبراير، الخميس 16 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)

جانب من احتفال مديرية أمن الجفارة بذكرى ثورة 17 فبراير، الخميس 16 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)

جانب من احتفال مديرية أمن الجفارة بذكرى ثورة 17 فبراير، الخميس 16 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)