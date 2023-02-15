عقد المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الأميركية الليبية غدا

القاهرة - بوابة الوسط

ينطلق غدًا الخميس في العاصمة واشنطن المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للعلاقات الأميركية الليبية «NCUSLR »، تحت عنوان: «الأمن الليبي والاقتصاد والانقسام المؤسسي.. إلى أين؟».

يبدأ المؤتمر الساعة 7:30 صباحًا بتوقيت واشنطن (2:30 مساء بتوقيت ليبيا)، ويستمر إلى 3:30 مساء بتوقيت واشنطن (10:30 مساء بتوقيت ليبيا).

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ويشارك في المؤتمر مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا سابقا ستيفياني ويليامز، والمبعوثون الخاصين لليبيا لكل من أميركا وألمانيا وفرنسا، وخبراء ليبيا في مجموعة الأزمات الدولية وتشاتام هوس، والخبير الاقتصادي محسن الدريجة، وكبير الباحثين بمركز الدراسات الدولية بجامعة جون هوبكنز في واشنطن حافظ الغويل، وعضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة والحقوقية الليبية آمال العبيدي، والبروفيسور الليبي هاني شنيب، الخبير المصرفي نعمان البوري، وعضو لجة حوار الصخيرات، رئيس مجلس التطوير الاقتصادي السابق، فضيل الأمين.

والمجلس الوطني للعلاقات الأميركية الليبية، هو منظمة خيرية غير ربحية، جرى تأسيسها من قبل مجموعة من الخبراء الأميركين والليبيين في العاصمة واشنطن في يوليو 2016، بهدف «إعادة بناء علاقات أميركا وليبيا بأُسس مبنية على المعلومات الصحيحة وبعيدا عن التأثيرات والتوجهات الحزبية»، وفق بيان التأسيس.

المشاركون في المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للعلاقات الأميركية الليبية (فيسبوك)

فاعليات المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للعلاقات الأميركية الليبية (فيسبوك)

فاعليات المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للعلاقات الأميركية الليبية (فيسبوك)

فاعليات المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للعلاقات الأميركية الليبية (فيسبوك)