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الأمطار تعطل الدراسة في جنزور وسوق الجمعة وعين زارة الأحد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 فبراير 2023, 01:07 صباحا
الأمطار تعطل الدراسة في جنزور وسوق الجمعة وعين زارة الأحد
سيارة تعبر وسط بحيرات المياه المتراكة في طلميثة، 17 يناير 2023. (قناة الوسط)
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أعلنت بلديات جنزور وسوق الجمعة وعين زارة تعليق الدراسة الأحد؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

وقالت بلدية جنزور في بيان مقتضب، إن قرار تعليق الدراسة جاء بعد التشاور مع مراقب التربية والتعليم بالبلدية عاشور عبدالجليل، وكذلك رئيس المجلس التسييري فتحي عيسي، وذلك نظرا لهطول الأمطار وتجمعها أمام مؤسسات تعليمية عدة.

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أما في سوق الجمعة، فقد أوضحت مراقبة التربية والتعليم بالمدينة إن قرار تعليق الدراسة يتعلق فقط بالمدارس التي تعاني من تراكم مياه الأمطار أمام مداخلها ما يصعب عملية الوصول إليها، فيما تستمر الدراسة في باقي المدارس.

بدورها، أشارت مراقبة التربية والتعليم في عين زارة إلى أن القرار جاء حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين، على أن تعود الدراسة يوم الإثنين المقبل.

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