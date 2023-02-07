تعليق الدراسة بمدارس البيضاء يومي الأربعاء والخميس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مراقبة التربية والتعليم بالبيضاء، اليوم الثلاثاء، تعليق الدراسة بكافة مدارس المنطقة يومي الأربعاء والخميس، على أن تُستأنف يوم الأحد المقبل 12 فبراير 2023، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأفادت المراقبة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن قرار تعليق الدراسة بكافة المدارس العامة والخاصة جاء نتيجة انخفاض درجات الحرارة، واستمرار موجة البرد التي تجتاح المناطق الواقعة بنطاق مراقبة التربية والتعليم البيضاء.

- الأرصاد يحذر من تقلبات جوية شمال شرق البلاد غدًا

وأمس الإثنين، أعلنت بلدية درنة عطلة طارئة لجميع مدارس التعليم الأساسي (الابتدائي - الإعدادي) والثانوي حتى نهاية الأسبوع الجاري؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتشهد مناطق شمال شرق ليبيا بداية منذ الأحد، تقلبات جوية مصحوبة برياح شمالية غربية نشطة إلى قوية تصل سرعتها إلى 60 كيلومترًا/ الساعة، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.