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شكري: مصر ترفض «اختطاف» العملية السياسية في ليبيا بفرض سياسة الأمر الواقع

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 فبراير 2023, 02:51 مساء
شكري: مصر ترفض «اختطاف» العملية السياسية في ليبيا بفرض سياسة الأمر الواقع
استقبال سامح شكري في القاهرة لباتيلي، 7 فبراير 2023. (الخارجية المصرية)
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أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الثلاثاء، رفض مصر السماح لأي طرف بـ«اختطاف العملية السياسية» من خلال سياسة فرض الأمر الواقع، وحض الأطراف الخارجية على ضرورة الكف عن محاولات تطويع العملية السياسية وفقا لمصالحها.

وقال شكري خلال استقباله الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، بمقر الوزارة في العاصمة القاهرة: «المسئولية تفرض علي جميع شركاء ليبيا تقديم الدعم للأشقاء الليبيين للتوصل إلى التوافق المطلوب بمفردهم وبإرادتهم»، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

ملفات نقاش شكري وباتيلي
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبوزيد، إن اللقاء تناول نقاشا مطولا حول التطورات الخاصة بالحل السياسي في ليبيا، حيث أحاط سامح شكري الممثل الخاص للأمين العام بمستجدات المسار الدستوري في ظل الاجتماعات المتلاحقة التي استضافتها القاهرة خلال الفترة الماضية.

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وأكد شكري أهمية اختتام هذا المسار بنجاح برعاية البعثة الأممية، تمهيدا لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن دون تأخير. وفي السياق ذاته أشاد باتيلي بجهود مصر على صعيد جميع مسارات حل الأزمة الليبية، خاصة المسار الدستوري ومجموعة العمل الاقتصادية واللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وفق أبوزيد.

وشدد باتيلي على أن مفتاح الحل يقع في أيدي الليبيين، ودعا جميع الأطراف إلى ضرورة إبداء المرونة تجاه القضايا القليلة المتبقية في المسار الدستوري.

اتفاق على التنسيق لدعم ليبيا
وقال أبوزيد إن وزير الخارجية المصري والمبعوث الأممي اتفقا أيضا على أهمية دور الأمم المتحدة فى ليبيا للثقة التي تحظى بها وحياديتها، وضرورة «استمرار قنوات التواصل والتنسيق بين مصر والأمم المتحدة لدعم الأشقاء فى ليبيا للوصول إلى التوافق المطلوب حول مسار العملية السياسية بشكل يضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا خلال مدى زمني محدد دون إبطاء، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن».

وأضاف أن باتيلي أكد اهتمامه بالتنسيق المستمر مع مصر في ظل «دورها المحوري لإحلال الاستقرار في ليبيا»، مشيرا إلى الاتفاق على مواصلة هذا التنسيق خلال الفترة المقبلة.

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