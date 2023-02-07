حادث مروري يعرقل حركة السير باتجاه الطريق السريع

القاهرة - بوابة الوسط

تسبب حادث مروري في عرقلة حركة السير باتجاه الطريق السريع، وتحديدا على جسر الفلاح باتجاه الغرب في العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان توضيحي أصدرته مديرية أمن طرابلس بشأن تعطل السير باتجاه الطريق السريع.

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وأوضحت المديرية أن الحادث وقع بين سيارتين، وجرت إزالتهما وتسهيل الحركة المرورية من قبل دوريات المرور السريع.

إزالة سيارة تسببت في عرقلة السير باتجاه الطريق السريع، 7 فبراير 2023. (مديرية أمن طرابلس)

إزالة سيارة تسببت في عرقلة السير باتجاه الطريق السريع، 7 فبراير 2023. (مديرية أمن طرابلس)