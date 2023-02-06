الخطوط الجوية الليبية ترد على شائعات «الإفلاس»

القاهرة - بوابة الوسط

نفت شركة الخطوط الجوية الليبية ما جرى تداوله عبر العديد من صفحات التواصل الاجتماعي عن توقف تشغيل رحلاتها الجوية نهائيا نتيجة لإفلاسها، واعتبرته أخبارا كاذبة وتفتقد للمصداقية، وتأتي ضمن حملات تشويه ممنهجة تستهدفها.

الخطوط الجوية الليبية: تشغيل جزئي واستثنائي

وأوضحت الشركة في تنويه، أمس الأحد، أن ما حدث هو توقف تشغيل جزئي واستثنائي لإتمام بعض الإجراءات، مشيرة إلى استئناف تسيير رحلاتها اعتبار من بعد ظهر أمس الإثنين.

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وأعربت الشركة في تنويهها عن أملها ممن أسمتهم بمروّجي الإشاعات والأخبار الزائفة، تحرّي المصداقية والتواصل مع المكتب الإعلامي للشركة لتبيان حقائق الأمور.

وكانت الخطوط الجوية الليبية أعلنت أمس تأجيل تشغيل رحلة رقم LN188 ورحلة LN189 القاصدة مطار إسطنبول ذهابا وإيابا عبر مطار معيتيقة بسبب حالة الطقس غير المستقرة ليلة أمس.