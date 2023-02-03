اجتماع في خليج السدرة لبحث الوحدات السكنية برأس لانوف

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

بحث اجتماع موسع عُقد في بلدية خليج السدرة، أمس الخميس، ملف الوحدات السكنية الجديدة المقترحة بمدينة رأس لانوف.

وشارك في الاجتماع عميد بلدية خليج السدرة، أحمد غيث الوافي، ورئيس فرع مصلحة التخطيط العمراني الجفرة، موسى منصور، ورئيس مكتب التخطيط العمراني بن جواد، محمد سلطان، وتطرق الحضور إلى ملف الوحدات السكنية الجديدة المقترحة بمدينة رأس لانوف.

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وعقب الاجتماع، أجرى المشاركون فيه زيارة ميدانية للموقع للوقوف على المشكلات التي تعانيها المدينة.