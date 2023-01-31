لافروف يؤكد «العمل الوثيق» مع مصر لحل الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، استمرار «العمل الوثيق» مع مصر من أجل حل الأزمة في ليبيا.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة الروسية موسكو مع نظيره المصري سامح شكري، إن روسيا «تقيّم عاليا» وتدعم جهود مصر من أجل حل الأزمة الليبية واستضافتها وتنظيمها الحوار الليبي- الليبي.

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والسبت، أعلن لافروف ومستشارة الرئاسة الكونغولية، فرانسواز جولي، التزام بلديهما بمزيد من الحوار بشأن تسوية الوضع في ليبيا، وفق بيان صادر عن الخارجية الروسية، أشار إلى أن «الجانبين ناقشا القضايا الحالية المتعلقة بمواصلة تعزيز العلاقات الروسية الكونغولية الودية، بما في ذلك الخطوات المشتركة نحو تنفيذ الاتفاقات القائمة عالية المستوى».

وبدأ سيرجي لافروف، في جولة رسمية إلى عدة دول أفريقية الأسبوع الماضي، شملت جنوب أفريقيا وأنغولا وإسواتيني وأريتيريا والكونغو برازافيل. وتؤيد موسكو عقد مؤتمر للمصالحة في ليبيا، والذي يتوقع الرئيس الكونغولي رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا، دونيس ساسو نغيسو، أن يعقد قبل هذا الصيف إذا سارت الأمور على ما يرام.