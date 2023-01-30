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«مكافحة الأمراض» يدعو إلى تلقي لقاح «كورونا» لمواجهة توطن الفيروس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 يناير 2023, 10:18 مساء
«مكافحة الأمراض» يدعو إلى تلقي لقاح «كورونا» لمواجهة توطن الفيروس
تطعيم موظف بحقل الشرارة النفطي ضد فيروس «كورونا» المستجد، 27 نوفمبر 2021، (مركز مكافحة الأمراض)
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دعا المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، إلى مواصلة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، محذرًا من أن الجائحة لم تنته بعد.

وقال المركز، في منشور توعوي عبر صفحته على «فيسبوك»، إن انتهاء موجة لفيروس كورونا لا يعني ذلك انتهاء الجائحة، مشيرًا إلى توقع أن يصبح فيروس كورونا متوطنًا، حيث يستمر في اكتشاف حالات من الحين للآخر بدون التسبب في أعداد كبيرة من الإصابة والوفاة.

وتابع أن «تلقي اللقاح هو الحل لحماية من الإصابة بفيروس كورونا، وتقليل الإصابة بالأعراض الخطيرة أو الوفاة في حالة الإصابة»، مخاطبا الجميع إلى الإسراع في تلقي اللقاح.

- 3 إصابات بـ«كورونا» خلال أسبوع في ليبيا

إصابات جديدة بفيروس كورونا
وأمس الأحد، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الفترة من 23 إلى 29 يناير الجاري، حسب التحديث الأسبوعي للمركز الذي أشار إلى أن نسبة الحالات الموجبة بلغت 17.6%، وبذلك يصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 507 آلاف و162 حالة منذ مارس العام 2020، فيما بلغ عدد الوفيات ستة آلاف و437 حالة، وعدد المتعافين 500 ألف و721 حالة، وأربع حالات نشطة.

وفي مطلع يناير الجاري، أطلق مركز مكافحة الأمراض حملة دعائية، لتوعية المواطنين بأهمية تلقي التطعيم ضد فيروس «كورونا»، وذلك في أعقاب إعلان خطتها الاستباقية لمواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا «XBB»، ومتابعة الوضع الوبائي العالمي.

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