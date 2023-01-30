  • Alwasat News
Atwasat

3 إصابات بـ«كورونا» خلال أسبوع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 يناير 2023, 12:29 مساء
3 إصابات بـ«كورونا» خلال أسبوع في ليبيا
شخص يتلقى جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا، (أرشيفية: مركز مكافحة الأمراض)
alwasat radio

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الفترة من 23 إلى 29 يناير الجاري.

وقال المركز، في بيان اليوم الإثنين، إنه تسلم 17 عينة جرى فحصها بتقنية «Real Time PCR»، وبلغت الحالات السالبة 14 عينة، وأربع حالات تعافٍ، فيما لم تسجل وفيات جديدة.

الإصابات الإجمالية بـ«كورونا» في ليبيا
وأوضح التحديث الأسبوعي للمركز أن نسبة الحالات الموجبة بلغت 17.6%، وبذلك يصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 507 آلاف و162 حالة منذ مارس العام 2020، فيما بلغ عدد الوفيات ستة آلاف و437 حالة، وعدد المتعافين 500 ألف و721 حالة، وأربع حالات نشطة.

وفي مطلع يناير الجاري، أطلق مركز مكافحة الأمراض حملة دعائية، لتوعية المواطنين بأهمية تلقي التطعيم ضد فيروس «كورونا»، وذلك في أعقاب إعلان خطتها الاستباقية لمواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا «XBB»، ومتابعة الوضع الوبائي العالمي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاروخان يحطم الرقم القياسي لأعلى إيرادات بوليوود

شاروخان يحطم الرقم القياسي لأعلى إيرادات بوليوود
«كور يوسف».. عطّار يتحدى الزمن في دياربكر التركية

«كور يوسف».. عطّار يتحدى الزمن في دياربكر التركية
جونسون: بوتين هددني بقوله «لا أريد أن أؤذيك.. الصاروخ يستغرق دقيقة واحدة»

جونسون: بوتين هددني بقوله «لا أريد أن أؤذيك.. الصاروخ يستغرق دقيقة واحدة»
هل انتهى محمد صلاح؟.. أسباب تراجع مستوى «الملك المصري»

هل انتهى محمد صلاح؟.. أسباب تراجع مستوى «الملك المصري»
الاتحاد بطلًا لكأس السوبر السعودية لأول مرة في تاريخه

الاتحاد بطلًا لكأس السوبر السعودية لأول مرة في تاريخه
خاص إلى قناة «الوسط».. المصلي يتمسك بمشروعه ويرفض إدارة المنتخب الليبي

خاص إلى قناة «الوسط».. المصلي يتمسك بمشروعه ويرفض إدارة المنتخب الليبي
وزارة النفط والغاز تطالب مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية في الاتفاق مع «إيني»

وزارة النفط والغاز تطالب مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية في الاتفاق مع ...
«ستاندرد أند بورز» تثبت تصنيف مصر الائتماني عند «B» بنظرة مستقبلية مستقرة

«ستاندرد أند بورز» تثبت تصنيف مصر الائتماني عند «B» بنظرة مستقبلية مستقرة
تعرفي على مميزات وعيوب قدور الضغط

تعرفي على مميزات وعيوب قدور الضغط
لنقل الحجيج.. سعوديات يقدن قطارات سريعة

لنقل الحجيج.. سعوديات يقدن قطارات سريعة
بنوك الطعام ملاذ الأمهات في بريطانيا للتغلب على التضخم

بنوك الطعام ملاذ الأمهات في بريطانيا للتغلب على التضخم
وصفتها بـ«المهمة الإيجابية».. ميلوني تكشف مخرجات زيارتها لطرابلس

وصفتها بـ«المهمة الإيجابية».. ميلوني تكشف مخرجات زيارتها لطرابلس
فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة

فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة
وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا

وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا
كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما

كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما
شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان

شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان
كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام

كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام
جريدة «الوسط»: ميلوني في طرابلس ومعها ملفا الهجرة والطاقة

جريدة «الوسط»: ميلوني في طرابلس ومعها ملفا الهجرة والطاقة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط متهم مخمور هدد مواطنا بمسدس في الكفرة
ضبط متهم مخمور هدد مواطنا بمسدس في الكفرة
افتتاح قسم العمليات في مركز الزاوية الطبي
افتتاح قسم العمليات في مركز الزاوية الطبي
ضبط 3 وافدين بتهمة تزوير جوازات سفر في بنغازي
ضبط 3 وافدين بتهمة تزوير جوازات سفر في بنغازي
بالصور: افتتاح مركز صحي في خلة الفرجان
بالصور: افتتاح مركز صحي في خلة الفرجان
3 إصابات بـ«كورونا» خلال أسبوع في ليبيا
3 إصابات بـ«كورونا» خلال أسبوع في ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي ......
انخفاض الدولار واليورو مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
انخفاض الدولار واليورو مقابل الدينار الليبي في السوق ......
المنقوش تؤكد على دور وزارة الخارجية في الإسراع بإقرار القاعدة الدستورية
المنقوش تؤكد على دور وزارة الخارجية في الإسراع بإقرار ......
حكومة باشاغا تتخذ 5 قرارات في اجتماعها الأول لسنة 2023
حكومة باشاغا تتخذ 5 قرارات في اجتماعها الأول لسنة 2023...
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من ......
المزيد
محلل إيطالي: باتيلي يسعى إلى إشراك روما وواشنطن في مبادرته السياسية
محلل إيطالي: باتيلي يسعى إلى إشراك روما وواشنطن في مبادرته ......
بلينكن يؤكد أهمية الدعم الدولي «الموحد» للانتخابات الليبية
بلينكن يؤكد أهمية الدعم الدولي «الموحد» للانتخابات الليبية...
ضبط وافدين متلبسين بسرقة أغنام وآخر عليه حكم غيابي في بنغازي
ضبط وافدين متلبسين بسرقة أغنام وآخر عليه حكم غيابي في بنغازي...
3 إصابات بـ«كورونا» خلال أسبوع في ليبيا
3 إصابات بـ«كورونا» خلال أسبوع في ليبيا...
بالصور: افتتاح مركز صحي في خلة الفرجان
بالصور: افتتاح مركز صحي في خلة الفرجان...
المزيد