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حكومة الدبيبة: ندرس صيانة معدات عسكرية في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 يناير 2023, 09:06 مساء
حكومة الدبيبة: ندرس صيانة معدات عسكرية في أوكرانيا
العميد جبريل اشتيوي في اجتماعه مع الملحق العسكري الأوكراني العقيد أندري بايوك، طرابلس، الإثنين 30 يناير 2023 (وزارة الدفاع بحكومة الدبيبة)
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قالت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إنه من الممكن صيانة وإصلاح بعض المعدات التي تخدم حرس السواحل الليبي وحماية الحدود البحرية والجوية في أوكرانيا، وذلك عقب استقبال الملحق العسكري الأوكراني العقيد أندري بايوك لدى ليبيا في مقر الوزارة اليوم الإثنين.

واستقبل مدير مكتب وزير الدفاع العميد جبريل اشتيوي في مقر الوزارة، العقيد أندري بايوك لدى ليبيا بحضور مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، وعدد من الضباط المختصين، حسبما ذكرت الوازرة في بيان عبر صفحتها بموقع «فيسبوك». 

تعاون عسكري مع أوكرانيا
ورحب مدير مكتب الوزير بالملحق العسكري الأوكراني، مشيدًا بـ«علاقات الجمهورية الأوكرانية بالدولة الليبية».

وأكد شتيوي على ضرورة «إعادة بناء جسور التعاون بين البلدين خاصة في المجال العسكري والذي سيضع رواسيه أطقم الملحقيات العسكرية بسفارتي البلدين».

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ضباط ليبيون تدربوا في أوكرانيا
وأشار مدير مكتب وزير الدفاع بحكومة الدبيبة إلى أن العديد من أعضاء التخصصات المختلفة بالجيش منها السلاح والدفاع الجوي والبحري تلقوا في السابق تدريباتهم في أوكرانيا.

وأضاف: «من الممكن صيانة وإصلاح بعض المعدات التي تخدم حرس السواحل وحماية الحدود البحرية والجوية وغير ذلك بالتعاون مع الجانب الأوكراني عقب الدراسة ورفع الموضوع للعرض على وزير الدفاع».

جانب من اجتماع الملحق العسكري الأوكراني العقيد أندري بايوك مع مسؤولين بوزارة الدفاع في حكومة الدبيبة، الإثنين 30 يناير 2023 (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع الملحق العسكري الأوكراني العقيد أندري بايوك مع مسؤولين بوزارة الدفاع في حكومة الدبيبة، الإثنين 30 يناير 2023 (وزارة الدفاع)
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