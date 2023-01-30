مباحثات بين باتيلي وبوريطة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الخارجية المغربية إن الوزير ناصر بوريطة، استقبل اليوم الإثنين بالرباط، مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي.

ولم توضح الخارجية المغربية مزيدا من التفاصيل عن اللقاء، وذلك وفق بيان مقتضب نشرته صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مباحثات باتيلي في الكونغو

وتأتي مباحثات المبعوث الأممي والوزير المغربي بعد يومين من زيارة باتيلي للكونغو برازافيل واجتماعه مع رئيسها الذي يترأس أيضا لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا.

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وقال باتيلي في الكونغو إنه أطلع ساسو نغيسو على مستجدات مشاوراته مع جميع الأطراف في ليبيا، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن واستعادة الشرعية من خلال انتخابات تُجرى في 2023.

وفي أكتوبر الماضي، استضافت المغرب إحدى جولات الحوار الليبي-الليبي بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، حيث اتفق الجانبان على توحيد السلطة التنفيذية في أقرب الآجال.