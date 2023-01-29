الأرصاد: أمطار متوقعة على بعض مناطق شمال ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تكون الأجواء شتوية باردة على معظم أنحاء البلاد، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال.

راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة – جبل نفوسة

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم يتخللها هطول أمطار متفرقة، ومن المتوقع أن تكون جيدة غدا، خصوصا المناطق الساحلية الممتدة من (شرق طرابلس إلي مصراتة) قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد (التبروري).

الرياح: غربية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض مناطق الساحل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 10 و16 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مرتفعات الجبل الأخضر، ومن المتوقع أن تكون جيدة يوم الغد على بعض المناطق، خصوصا على المنطقة الممتدة من (سهل بنغازي - المرج - مرتفعات الجبل الأخضر) قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية واحتمال سقوط حبات البرد (التبروري).

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، حيت تنشط يوم الغد علي أغلب المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 13 و19 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس- الحمادة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية.