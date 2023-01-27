بالصور.. اعتماد الخطة الأمنية لميناء المنطقة الحرة بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

احتفل ميناء المنطقة الحرة بمصراتة أمس الخميس باعتماد الخطة الأمنية للميناء والحصول على بيان الإمتثال للمرفق المينائي وفقاً لمتطلبات المدونة الدولية.



وتعد هذه الوثيقة من أهم الشهادات التي تعطى للموانئ حول العالم بعد مراجعة ودراسة التقييم والخطط الأمنية وزيارة الميناء، ما يساعد في زيادة التصنيف لميناء المنطقة الحرة بمصراتة عالمياً واستقطاب خطوط ملاحية جديدة ، إضافة لتقليل قيمة التأمين على السفن بإعتبار أن الميناء يمتثل لإشتراطات المدونة الدولية، وهذه الشهادة صالحة لمدة خمس سنوات، وفق بيان ميناء المنطقة الحرة بمصراتة.

المنظمة البحرية الدولية

وقدمت الشهادة مصلحة الموانئ والنقل البحري، الجهة المخوّلة من المنظمة البحرية الدولية "IMO"، في احتفالية التي استضافها مسرح وقاعة اجتماعات سي سايد، وبحضور رئيس لجنة إدارة المنطقة الحرة بمصراتة والمدير العام ومدراء الادارات والمكاتب ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري.

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واختتم الحفل بجولة ميدانية شملت مجموعة من المشاريع الجاري تنفيذها والتي شارفت على الانتهاء كمشروع مركز البيانات، ومشروع محطة الحاويات، وصيانة صومعة الحبوب، ومكتب التفتيش البحري بالمنطقة الحرة بمصراتة.

من الاحتفال باعتماد الخطة الأمنية لميناء المنطقة الحرة بمصراتة، 26 يناير 2021. (ميناء المنطقة الحرة بمصراتة)

من الاحتفال باعتماد الخطة الأمنية لميناء المنطقة الحرة بمصراتة، 26 يناير 2021. (ميناء المنطقة الحرة بمصراتة)