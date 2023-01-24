تجمع الأحزاب يوافق على ضم 4 أحزاب جديدة وإصدار بيان بشأن الوضع السياسي

القاهرة - بوابة الوسط

وافق تجمع الأحزاب الليبية خلال اجتماعه الثاني للعام 2023، الذي عقد أمس الإثنين، «بالإجماع» على انضمام 4 أحزاب جديدة للتجمع هي الحزب الديمقراطي وحزب حماة الوطن وحزب التعاون الوطني والحزب الوطنى الديمقراطي من أجل العدالة والتقدم، بحسب ما أعلنه التجمع عبر صفحته على «فيسبوك».

كما وافق تجمع الأحزاب خلال اجتماعه الثاني الذي عقد بمقر حزب صوت الشعب في العاصمة طرابلس، بالإجماع على إصدار البيان الخاص برأي التجمع في الوضع السياسي الحالي، وعلى حضور ورشة العمل المزمع إقامتها يوم السبت المقبل.

- مجلس الدولة يعقد لقاء مع تجمع الأحزاب السياسية

- «الرئاسي» يعتزم عقد لقاء موسع مع الأحزاب والكيانات السياسية «يقود إلى توافق أشمل»

وأوضح مكتب بنغازي التابع للحزب الديمقراطي عبر صفحته على «فيسبوك» أن الاجتماع الثاني لتجمع الأحزاب ناقش «الأوضاع السياسية السائدة في إطار إيجاد حل للأزمة، من خلال خارطة طريق تؤدي إلى الوصول إلى دولة ديمقراطية ذات سيادة في ظل نظام لا مركزي يضمن التوزيع العادل للثروة وتوفير الحياة الحرة الكريمة وكل الخدمات للمواطن».

ويعد تجمع الأحزاب أكبر تكتل سياسي حزبي في ليبيا إذ يضم حتى الآن في عضويته 24 حزبًا سياسيًا رسميًا من مختلف جغرافيا البلاد، ويمثل كافة الأطياف للمجتمع الليبي بتنوعاته.

الاجتماع الثاني لتجمع الأحزاب الليبية للعام 2023 بمقر حزب صوت الشعب في طرابلس، الإثنين 23 يناير 2023. (تجمع الأحزاب)