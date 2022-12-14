«الرئاسي» يعتزم عقد لقاء موسع مع الأحزاب والكيانات السياسية «يقود إلى توافق أشمل»

القاهرة - بوابة الوسط

عقد عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اليوم لقاءً تشاوريًا مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية، بهدف «خلق بيئة مناسبة تؤدي إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي على أساس دستوري سليم»، بحسب بيان نشره المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك».

وأفاد البيان بأن اللقاء «بحث آلية توافقية للخروج من الانسداد الذي يسيطر على المشهد السياسي الليبي»، بالإضافة إلى «تبادل وجهات النظر حول مبادرة المجلس الرئاسي المتمثلة في عقد لقاء تشاوري داخل ليبيا بين المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خلال الفترة المقبلة، بغية توحيد الجهود، ودعم المسار الديمقراطي».

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وخلص اللقاء إلى إعداد تصور موضوعي بالشخصيات التي ستشارك به خلال الأسبوع المقبل مع عبدالله اللافي في لقاء تحضيري، تمهيدًا لعقد لقاء موسع يقود إلى توافق أشمل، يضم الأحزاب والكيانات السياسية.

مبادرة المجلس الرئاسي

وطرح المجلس الرئاسي يوم الخميس الماضي، مبادرة لحل الأزمة السياسية في ليبيا، قال إنها تهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، يتضمن المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية.

وتنص المبادرة التي جرى طرحها تحت شعار «مقاربة المجلس الرئاسي لتجاوز الانسداد السياسي وتحقيق التوافق الوطني» على عقد لقاء تشاوري بين المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة، بالتنسيق مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم، عبدالله باتيلي، وفق بيان أصدره المجلس الرئاسي بالخصوص.

عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي يلتقي عددا من رؤساء الأحزاب السياسية، الأربعاء 14 ديسمبر 2022 (المجلس الرئاسي)

عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي يلتقي عددا من رؤساء الأحزاب السياسية، الأربعاء 14 ديسمبر 2022 (المجلس الرئاسي)

عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي يلتقي عددا من رؤساء الأحزاب السياسية، الأربعاء 14 ديسمبر 2022 (المجلس الرئاسي)