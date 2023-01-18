اتفاقية أممية - إسبانية لدعم العملية الانتخابية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أبرم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الحكومة الإسبانية اتفاقية، اليوم الأربعاء، لدعم مشروع «بيبول»، الذي يهدف إلى توفير الدعم الفني والاستشاري للعملية الانتخابية في ليبيا.

ووقع عن جانب البرنامج ممثله المقيم لدي ليبيا، مارك أندريه فرانش، وعن جانب الحكومة الإسبانية السفير الإسباني لدى ليبيا، خافيير لاراشي، حسب بيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المنشور على موقعها الإلكتروني.

ويستهدف المشروع تنفيذ أعمال صيانة للمرافق والمباني التي يحتويها مقر المفوضية، وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه عملية التجهيز للانتخابات، واستثمار الإمكانات المتاحة لدى جميع الأطراف لإنجاحها حين تجرى في ديسمبر من العام الجاري.