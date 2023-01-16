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الطرابلسي يطلع أبوجناح على خطة تأمين طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 يناير 2023, 09:05 مساء
الطرابلسي يطلع أبوجناح على خطة تأمين طرابلس
نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح يجتمع مع وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي. (وزارة الداخلية)
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أطلع وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي، اليوم الإثنين، نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح، على الخطة الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس، ومراحلها لتأمين المنطقة الغربية بالكامل، وتنفيذها في العديد من المناطق الأخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره مدير مكتب وزير الداخلية ومستشاره ورئيس مكتب الشؤون السرية، ومدير مكتب نائب رئيس الحكومة ومستشاريه للشؤون الأمنية والشؤون السياسية، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

- وزارة الداخلية تناقش «الخطة الأمنية رقم 36» لتأمين طرابلس

وأفاد البيان بأن اللقاء ناقش عددًا من المواضيع المتعلقة بأوضاع المديريات بالجنوب الليبي وسبل دعمها وآلية التواصل لفرض الأمن والاستقرار داخل المنطقة الجنوبية، وكذلك دعم كافة المديريات والأجهزة الأمنية على مستوى ليبيا.

نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح يجتمع مع وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي. (وزارة الداخلية)
نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح يجتمع مع وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي. (وزارة الداخلية)
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