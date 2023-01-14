«المحاسبة»: «الحكم المحلي» لم يحل 482.8 مليون دينار خصوم دمغة إلى «الضرائب»

القاهرة - بوابة الوسط

رصد ديوان المحاسبة عدم إحالة وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رسوم دمغة بقيمة 482 مليونا و892 ألفا و795 دينارا مخصومة من المصروفات خلال العام 2021 إلى مصلحة الضراب، ما يعد مخالفا لأحكام المادة «71» من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن والقانون رقم «12» لسنة 2004 بشأن ضرائب الدمغة.

ولاحظ تقرير صادر، السبت، عن الإدارة العامة للرقابة على قطاع الحكم المحلي التابعة لديوان المحاسبة والذي غطى أداء قطاع الحكم المحلي خلال العام 2021، صرف مبالغ مالية بالتجاوز لبعض موظفي ديوان الوزارة المنتدبين من ديوان مجلس النواب دون إرفاق أي مستندات تدل على استحقاقهم لأي رواتب سابقة وعن أي سنة، وتحميل الوزارة بمصروفات لا تخصها.

فضلا عن التجاوز وتحميل الوزارة مبلغ 371 ألفا و294 دينارا بموجب إذن الصرف 12/111 مقابل مصاريف إعاشة وعلاج لمجموعات الحراسات المبرم معهم عقود تعاون وترجع تبعيتهم لجهاز الحرس الرئاسي؛ ما يعد «إهدارا للمال العام ومخالفة للوائح والنصوص القانونية»، حسب تقرير الديوان.

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صيانة سيارات من حساب الطوارئ

ولاحظ تقرير ديوان المحاسبة إبرام وزارة الحكم المحلي عقد صيانة سيارات خاصة بها وبسيارات موظفين (خاصة) بمبلغ قدره 128 ألفا و451 دينارا من حسابي الباب الثاني وحساب الطوارئ. كما لاحظ التقرير تبيانا واختلافا واضحا في توريد سيارات لصالح الحرس البلدي بين عدد السيارات وأنواعها التي جرى شراؤها والواردة بالفواتير النهائية وما جرى تسلمه بالفعل.

ورصد ديوان المحاسبة تجاوزا بإحالة مبلغ 5 ملايين و396 ألفا و29 دينارا إلى حساب الودائع والأمانات كـ«تعلية» دون وجود تفصيل أو كشوفات تبين أسباب التعلية، كما أن هذه المبالغ تمثل مخصصات من حساب الدعم بالمخالفة للمادة «161» من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

كما خالفت الوزارة المادتين «11 و10» من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن بشأن فتح اعتمادات مستندية لصالح الإصحاح البيئي بقيمة 169 مليونا و386 ألفا و496 دينارا من غير وجود مخصصات واردة لهذا البند، فضلا عن مخالفة لائحة العقود الإدارية في إتمام تلك الإجراءات، وفق تقرير الديوان.

ووثق التقرير تجاوزا بالصرف عن قيمة المخصصات الواردة لجهاز الحرس البلدي والبالغة 45 مليون دينار، حيث بلغ إجمالي المصروفات 49 مليونا و778 ألفا و999 دينارا بقارق وقدره 4 ملايين و779 ألف دينار.