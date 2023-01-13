  • Alwasat News
Atwasat

بيان سعودي مصري يعلق على مشروع الوثيقة الدستورية بين مجلسي النواب والدولة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 يناير 2023, 12:56 صباحا
بيان سعودي مصري يعلق على مشروع الوثيقة الدستورية بين مجلسي النواب والدولة
جانب من اجتماعات لجنة المتابعة السعودية المصرية في الرياض، 12 يناير 2023. (الخارجية المصرية)
alwasat radio

رحبت السعودية ومصر بتوافق مجلسي النواب والأعلى للدولة حول مشروع الوثيقة الدستورية، والتي قررا إحالتها للمجلسين لإقرارها.

جاء ذلك وفق بيان مشترك صادر عن لجنة المتابعة والتشاور السياسي التي عقدت برئاسة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ونظيره المصري سامح شكري، بالعاصمة الرياض.

وأكد الجانبان دعمهما الحل الليبي- الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، ورفضهما أي إملاءات خارجية على الليبيين. وفي إشارة إلى «إعلان القاهرة» الصادر قبل أسبوع، أشاد الطرفان السعودي والمصري بـ«دور مجلسي النواب والدولة في استيفاء جميع الأطر التي تتيح انطلاق ليبيا نحو مستقبل أفضل وتوافق رئيسي مجلس النواب والدولة الليبيين على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها».

- المنفي والمشري يستعرضان تطورات ملف القاعدة الدستورية
- الملف الليبي على جدول أعمال اجتماعات لجنة المتابعة المصرية السعودية

وأكدا ضرورة استكمال الإجراءات ذات الصلة المتمثلة في إقرار القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات كخطوة مهمة على صعيد المضي قدمًا نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت. وأعربا عن تطلعهما لاستكمال المجلسين لباقي مهامها في الفترة القادمة.

وفي السياق، ثمن الجانب السعودي استضافة مصر ورعايتها جولات المسار الدستوري الليبي بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

خروج القوات الأجنبية وحل المليشيات
كما جدد الجانبان التأكيد على دعمهما للجنة «5+5» العسكرية المشتركة، وطالبا بضرورة تنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد، وحل الميلشيات، تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مساري برلين وباريس ذات الصلة، و«بما يعيد ليبيا إلى الليبيين ويحقق أمنها ووحدة أراضيها ويصون سيادتها ومقدرات الشعب الليبي».

وأوضحت الخارجية السعودية، في بيان، قبل إصدار البيان المشترك، أن الوزيرين بحثا خلال اجتماع اللجنة «التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها وتكثيف التعاون السياسي». في حين كشفت الخارجية المصرية أن المشاورات خلال الاجتماع «شهدت حوارًا مستفيضاً وشاملاً حول قضايا بينها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا والسودان واليمن وسد النهضة الإثيوبي»

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دراسة أميركية عن الربو تثير جدلا بشأن سلامة الطهو بالغاز

دراسة أميركية عن الربو تثير جدلا بشأن سلامة الطهو بالغاز
«ميتا»: المراهقون لن يتلقوا مجددا إعلانات على أساس نوعهم الاجتماعي

«ميتا»: المراهقون لن يتلقوا مجددا إعلانات على أساس نوعهم الاجتماعي
كاركاتير حليم - الساسة والقاعدة الدستورية والانتخابات

كاركاتير حليم - الساسة والقاعدة الدستورية والانتخابات
السعودي متعب الشعلان يطرح «دايم أسأل» (فيديو)

السعودي متعب الشعلان يطرح «دايم أسأل» (فيديو)
بحضور وفود من مصر وتونس.. طرابلس تستضيف اجتماع مركز الاستشعار عن بعد لدول شمال أفريقيا

بحضور وفود من مصر وتونس.. طرابلس تستضيف اجتماع مركز الاستشعار عن بعد لدول شمال ...
«ناسا» تعلن اقتراب المذنب الأخضر من الأرض

«ناسا» تعلن اقتراب المذنب الأخضر من الأرض
ماكرون: لست مضطرا لطلب الصفح عن فترة استعمار الجزائر

ماكرون: لست مضطرا لطلب الصفح عن فترة استعمار الجزائر
حبس مسؤول بمؤسسة النفط على خلفية قضية «الوقود المغشوش»

حبس مسؤول بمؤسسة النفط على خلفية قضية «الوقود المغشوش»
الروسي فيكتور بوت يرفض لقب «بارون السلاح» ويتحدث عن طبيعة خدماته مع ليبيا

الروسي فيكتور بوت يرفض لقب «بارون السلاح» ويتحدث عن طبيعة خدماته مع ليبيا
النيابة العامة: مسؤول بمصرف الجمهورية في بنغازي استولى على أموال المودعين

النيابة العامة: مسؤول بمصرف الجمهورية في بنغازي استولى على أموال المودعين
بيب غوارديولا ساخرا: لدي أفكار غبية أود تطبيقها أمام مانشستر يونايتد

بيب غوارديولا ساخرا: لدي أفكار غبية أود تطبيقها أمام مانشستر يونايتد
وزير الطاقة السعودي يكشف خطة المملكة لتصنيع الوقود النووي

وزير الطاقة السعودي يكشف خطة المملكة لتصنيع الوقود النووي
تقرير لـ«دافوس»: أزمة المعيشة تشكل أكبر خطر عالمي خلال العامين المقبلين

تقرير لـ«دافوس»: أزمة المعيشة تشكل أكبر خطر عالمي خلال العامين المقبلين
تأثير الدومينو.. انتقال فليكيس لتشيلسي يفتح الباب لـ3 صفقات

تأثير الدومينو.. انتقال فليكيس لتشيلسي يفتح الباب لـ3 صفقات
العراق × اليمن.. عمان × السعودية في «خليجي 25».. الخميس

العراق × اليمن.. عمان × السعودية في «خليجي 25».. الخميس
استقلال.. لن يتكرر (4) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (4) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة سوليدار

الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة سوليدار
قلق أممي بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في منطقة الساحل

قلق أممي بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في منطقة الساحل
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حكومة باشاغا تبحث خطة اقتصادية لتنمية الجنوب الليبي
حكومة باشاغا تبحث خطة اقتصادية لتنمية الجنوب الليبي
200 شركة ليبية وتونسية تشارك في معرض التجارة والصناعة بمصراتة الأسبوع المقبل
200 شركة ليبية وتونسية تشارك في معرض التجارة والصناعة بمصراتة ...
وزارة الصحة: الإفراج عن رواتب 21275 موظفا بالقطاع
وزارة الصحة: الإفراج عن رواتب 21275 موظفا بالقطاع
«ذا جارديان»: رواتب السياسيين الليبيين ارتفعت بنسبة 42% خلال 2022
«ذا جارديان»: رواتب السياسيين الليبيين ارتفعت بنسبة 42% خلال 2022
ليبيا ترحل 85 تشاديًا أنهوا عقوبة السجن
ليبيا ترحل 85 تشاديًا أنهوا عقوبة السجن
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة...
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب...
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين...
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر الإثنين
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر ......
إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي لمدة أسبوعين
إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي ......
المزيد
الجزائر تدعم الجهود الإفريقية لإنجاح مسار المصالحة في ليبيا
الجزائر تدعم الجهود الإفريقية لإنجاح مسار المصالحة في ليبيا...
المنقوش عقب لقاء مدير المخابرات الأميركية: نتطلع إلى ترجمة المبادرات الممتازة إلى خطوات ملموسة
المنقوش عقب لقاء مدير المخابرات الأميركية: نتطلع إلى ترجمة ......
بيان سعودي مصري يعلق على مشروع الوثيقة الدستورية بين مجلسي النواب والدولة
بيان سعودي مصري يعلق على مشروع الوثيقة الدستورية بين مجلسي ......
ليبيا ترحل 85 تشاديًا أنهوا عقوبة السجن
ليبيا ترحل 85 تشاديًا أنهوا عقوبة السجن...
«ذا جارديان»: رواتب السياسيين الليبيين ارتفعت بنسبة 42% خلال 2022
«ذا جارديان»: رواتب السياسيين الليبيين ارتفعت بنسبة 42% خلال......
المزيد