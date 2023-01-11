القبض على شخصين من تشكيل عصابي يمتهن تهريب المهاجرين إلى إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، القبض على شخصين من «تشكيل عصابي خطير» يمتهن تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر السواحل الليبية إلى جنوب إيطاليا.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن أعضاء مكتب تحريات رئيس جهاز المباحث الجنائية ألقوا القبض على كل من «ف. ح. خ. ف» ليبي الجنسية، و«ال. خ. ال. ي» مصري الجنسية.

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وقالت وزارة الداخلية إن هذين الشخصين «ضمن تشكيل عصابي خطير يمتهن عمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر السواحل الليبية إلى الجنوب الإيطالي عن طريق القوارب».

وأشارت الوزارة إلى أن المتهم «الأول سجين هارب من السجن العام 2011 ومحكوم عليه بالسجن خمس سنوات في قضية خطف ومواقعة»، مضيفة أن المتهمين اعترفا خلال التحقيق معهما بما نسب إليهما وأحيلا إلى نيابة مكافحة الهجرة غير الشرعية.

أحد المتهمين المقبوض عليهم بتهمة تهريب المهاجرين. (وزارة الداخلية)