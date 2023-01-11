  • Alwasat News
Atwasat

القبض على شخصين من تشكيل عصابي يمتهن تهريب المهاجرين إلى إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 يناير 2023, 05:04 مساء
القبض على شخصين من تشكيل عصابي يمتهن تهريب المهاجرين إلى إيطاليا
أحد المتهمين المقبوض عليهما بتهمة تهريب المهاجرين. (وزارة الداخلية)
alwasat radio

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، القبض على شخصين من «تشكيل عصابي خطير» يمتهن تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر السواحل الليبية إلى جنوب إيطاليا.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن أعضاء مكتب تحريات رئيس جهاز المباحث الجنائية ألقوا القبض على كل من «ف. ح. خ. ف» ليبي الجنسية، و«ال. خ. ال. ي» مصري الجنسية.

- مسؤول أمني فرنسي: احتجاز ليبي في النيجر يشتبه في تزعمه شبكة تهريب مهاجرين إلى أوروبا
- ضبط غاني متهم بسرقة قارب من ميناء طرابلس لاستخدامه في هجرة غير شرعية
- ضبط عصابة تمتهن تجارة الأعضاء البشرية وتهريب المهاجرين في سبها

وقالت وزارة الداخلية إن هذين الشخصين «ضمن تشكيل عصابي خطير يمتهن عمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر السواحل الليبية إلى الجنوب الإيطالي عن طريق القوارب».

وأشارت الوزارة إلى أن المتهم «الأول سجين هارب من السجن العام 2011 ومحكوم عليه بالسجن خمس سنوات في قضية خطف ومواقعة»، مضيفة أن المتهمين اعترفا خلال التحقيق معهما بما نسب إليهما وأحيلا إلى نيابة مكافحة الهجرة غير الشرعية.

أحد المتهمين المقبوض عليهم بتهمة تهريب المهاجرين. (وزارة الداخلية)
أحد المتهمين المقبوض عليهم بتهمة تهريب المهاجرين. (وزارة الداخلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اللافي لـ«بوابة الوسط»: بدأنا التجهيز للمؤتمر العلمي الدولي للرياضة وعلومها

اللافي لـ«بوابة الوسط»: بدأنا التجهيز للمؤتمر العلمي الدولي للرياضة وعلومها
استقلال.. لن يتكرر (4) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (4) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
وفاة الفنان الليبي عزالدين محمد كريم

وفاة الفنان الليبي عزالدين محمد كريم
الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة سوليدار

الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة سوليدار
القبض على مجرم فر من نافذة محكمة ألمانية

القبض على مجرم فر من نافذة محكمة ألمانية
«العفو الدولية» تندد بأمر إسرائيلي يحظر رفع الأعلام الفلسطينية

«العفو الدولية» تندد بأمر إسرائيلي يحظر رفع الأعلام الفلسطينية
165 مليار دولار كلفة الكوارث المناخية بأميركا في 2022

165 مليار دولار كلفة الكوارث المناخية بأميركا في 2022
الاحتفال بمرور 27 عاما على انطلاق بث إذاعة سرت

الاحتفال بمرور 27 عاما على انطلاق بث إذاعة سرت
قلق أممي بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في منطقة الساحل

قلق أممي بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في منطقة الساحل
غرق بلدات في كاليفورنيا الأميركية بسبب العواصف (شاهد)

غرق بلدات في كاليفورنيا الأميركية بسبب العواصف (شاهد)
مركز أبحاث أميركي يتوقع فشل الغزو الصيني لتايوان في حال تدخل واشنطن

مركز أبحاث أميركي يتوقع فشل الغزو الصيني لتايوان في حال تدخل واشنطن
«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%

«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%
الأهلي بنغازي يعسكر في مصر تحت القيادة التدريبية الجديدة للدريدي (صور)

الأهلي بنغازي يعسكر في مصر تحت القيادة التدريبية الجديدة للدريدي (صور)
كندا تشتري 88 مقاتلة أميركية «إف-35» في أهم صفقة منذ 30 عاما

كندا تشتري 88 مقاتلة أميركية «إف-35» في أهم صفقة منذ 30 عاما
رزق لـ«بوابة الوسط»: ملفات متعددة في اجتماع اتحاد الملاكمة

رزق لـ«بوابة الوسط»: ملفات متعددة في اجتماع اتحاد الملاكمة
«مشروب البصل» يكشف الخلل في النظام الصحي الأميركي

«مشروب البصل» يكشف الخلل في النظام الصحي الأميركي
سبها تحتفي «بكل الألوان» في النسخة الثانية من مهرجانها الثقافي

سبها تحتفي «بكل الألوان» في النسخة الثانية من مهرجانها الثقافي
مهمة فضاء بريطانية تاريخية تبوء بالفشل

مهمة فضاء بريطانية تاريخية تبوء بالفشل
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حكومة الوحدة الوطنية تأذن بفتح اعتمادات مالية موقتة لميزانية 2023
حكومة الوحدة الوطنية تأذن بفتح اعتمادات مالية موقتة لميزانية 2023
النائب العام يتابع تنفيذ العطاء العام للدولة مع «الصحة»
النائب العام يتابع تنفيذ العطاء العام للدولة مع «الصحة»
إصابة واحدة بـ«كورونا» خلال أسبوع في ليبيا
إصابة واحدة بـ«كورونا» خلال أسبوع في ليبيا
حكومة الوحدة الوطنية: مشروعات مرافق عامة في بنغازي وسبها العام 2023
حكومة الوحدة الوطنية: مشروعات مرافق عامة في بنغازي وسبها العام ...
السفيرة البريطانية تؤكد دعم مبادرة «الرئاسي» للخروج من الانسداد السياسي
السفيرة البريطانية تؤكد دعم مبادرة «الرئاسي» للخروج من الانسداد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة...
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب...
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين...
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر الإثنين
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر ......
إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي لمدة أسبوعين
إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي ......
المزيد
أبوجناح يطالب المختصين بتقديم مقترح لإنشاء وحدة زراعة النخاع بمستشفى طرابلس الجامعي
أبوجناح يطالب المختصين بتقديم مقترح لإنشاء وحدة زراعة النخاع......
خلال اجتماعه في سبها.. مجلس وزراء حكومة باشاغا يؤبن الوزير عاشور المسماري
خلال اجتماعه في سبها.. مجلس وزراء حكومة باشاغا يؤبن الوزير ......
القبض على شخصين من تشكيل عصابي يمتهن تهريب المهاجرين إلى إيطاليا
القبض على شخصين من تشكيل عصابي يمتهن تهريب المهاجرين إلى ......
السفيرة البريطانية تؤكد دعم مبادرة «الرئاسي» للخروج من الانسداد السياسي
السفيرة البريطانية تؤكد دعم مبادرة «الرئاسي» للخروج من ......
حكومة الوحدة الوطنية: مشروعات مرافق عامة في بنغازي وسبها العام 2023
حكومة الوحدة الوطنية: مشروعات مرافق عامة في بنغازي وسبها ......
المزيد