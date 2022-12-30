مسؤول أمني فرنسي: احتجاز ليبي في النيجر يشتبه في تزعمه شبكة تهريب مهاجرين إلى أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤول في الشرطة الفرنسية إنه جرى احتجاز مواطن ليبي يبلغ 29 عامًا يشتبه في أنه يقود شبكة تهريب مهاجرين أفارقة عبر النيجر إلى أوروبا بعد تحقيق مشترك أجرته الشرطة النيجرية والفرنسية والإسبانية، حسب وكالة فرانس برس.

أوقف المشتبه به في أغاديس شمال النيجر في 20 ديسمبر، وأكد خلال جلسة استماع أمام المحققين أنه أرسل «ستين مهاجرا أسبوعيا لمدة سبع سنوات»، وفق ما أفاد وكالة فرانس برس المسؤول في مديرية التعاون الأمني الدولي بوزارة الداخلية الفرنسية جان كريستوف هيلير.

المتهم الليبي محتجز في النيجر

نُقل المهاجرون ومعظمهم من نيجيريا والكاميرون عبر النيجر في شاحنات صغيرة تجنّبت المرور بالمدن الكبرى وصولا إلى ليبيا والجزائر قبل تهريبهم إلى أوروبا. وكلفت الرحلة المهاجر الواحد ما بين 1500 و2000 يورو. وأوضح هيلير أن المهرّب المشتبه به موقوف حاليا في نيامي وصودر هاتفه و«قد يتم توقيف متواطئين آخرين في الأسابيع المقبلة».

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ويوجد في شمال النيجر الصحراوي ممرّ يشتهر بتهريب المهاجرين والمخدرات والأسلحة، كما أنه معقل لجماعات مسلحة. وأجرى التحقيق فريق مشترك بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ويتكون من ثلاثة ضباط من شرطة الحدود الفرنسية وثلاثة ضباط إسبان دعموا الشرطة النيجرية.

ويعمل ضباط شرطة أوروبيون في النيجر منذ عام 2017، وقد فُككت مذاك 196 شبكة هجرة غير نظامية وأوقف 824 شخصًا، بحسب مديرية التعاون الأمني الدولي بوزارة الداخلية الفرنسية.