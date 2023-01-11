شركة الكهرباء: أعمال صيانة في محطة بغرب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، إن فرق الصيانة بدائرة صيانة الجهد المتوسط غرب طرابلس أجرت أعمال صيانة العطب على خلية خط محطة السلام جهد (30 ك.ف) في محطة نصرالدين القمي جهد (30 ك.ف).

من جهة أخرى، أرسلت شركة الكهرباء شحنات عبر ميناء طرابلس البحري بمصانع شركة (GE) تحتوي على لوحات تحريض وقطع غيار خاصة بغرف الاحتراق لمحطات شمال بنغازي والخمس وجنوب طرابلس، وفق بيان صادر عن الشركة.

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إ عادة تأهيل غرف الاحتراق

وأوضحت أن قطع الغيار لإعادة تأهيل غرف الاحتراق والاستفادة منها في إجراء العمرات الجسيمة خلال فترة الربيع المقبل.

أعمال صيانة في محطة بغرب طرابلس، 11 يناير 2022. (الشركة العامة للكهرباء)

أعمال صيانة في محطة بغرب طرابلس، 11 يناير 2022. (الشركة العامة للكهرباء)