شركة الكهرباء تعلن إجراء لتحسين الشبكة في غرب أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، السبت، نقل بكرات موصلات (جهد 66 ك. ف) لمنطقة أجدابيا من مخازن الشركة بجندوبة في بلدية غريان، مشيرة إلى أن هذا الإجراء جاء لاستكمال أعمال خط نقل الطاقة الكهربائية غرب أجدابيا (66 ك. ف)، من أجل تحسين الشبكة العامة بالمنطقة.

وحسب بيان صادر عن الشركة، فقد نقلت الشركة المنفذة للمشروع (شركة الطاقة المستديمة) بكرات الموصلات، بإشراف الإدارة العامة للجهد المتوسط.

المشاي يتابع الوضع العام للشبكة

من جهة أخرى، تابع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء د.محمد عمر المشاي، يوم الجمعة، الوضع العام للشبكة وعمليات التوزيع و الإنتاج من داخل غرفة التحكم بالشركة.

وأشاد المشاي «بجهود مهندسي وفنيي إدارة التحكم، على تفانيهم وعملهم المتواصل ليلا نهارا، وحرص كامل العاملين بالشركة على إنجاز أعمالهم ومهامهم بكل مهنية وانضباطية».

من عملية نقل بكرات موصلات (جهد 66 ك. ف) لمنطقة أجدابيا من مخازن الشركة بجندوبة في بلدية غريان، 7 يناير 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)