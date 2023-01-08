بالصور.. تسليم 360 متسللًا إلى جهاز الهجرة غير الشرعية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن لواء تابع لقوات القيادة العامة، اليوم الأحد، عن تسليم عدد من المهاجرين غير القانونيين وما بحوزتهم من مقتنيات وأموال وهواتف محمولة وجوازات سفر إلى جهاز الهجرة غير الشرعية.

وقال اللواء 128 المعزز إن قوات تابعة له «تمكنت من ضبط المهاجرين في فترة سابقة خلال محاولتهم العبور نحو السواحل الأوروبية شرقي مدينة سرت بمنطقة هراوة»، وفق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وفي هذا السياق بلغ عدد المهاجرين 360 شخصا يحملون جنسيات مختلفة.

الهجرة غير الشرعية.. معاناة مستمرة

وتستمر معاناة ليبيا من مشكلة الهجرة غير الشرعية باعتبارها دولة معبر، إذ أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن إنقاذ 633 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا وإعادتهم في الفترة من 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2022.

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وأشارت المنظمة في آخر إحصائياتها، إلى إنقاذ 21457 مهاجرًا وإعادتهم إلى ليبيا، من بينهم 1089 امرأة و678 طفلًا منذ بداية العام 2022.

من عملية تسليم عدد من المهاجرين غير الشرعيين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، 8 يناير 2022. (اللواء 128 المعزز)

من عملية تسليم عدد من المهاجرين غير الشرعيين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، 8 يناير 2022. (اللواء 128 المعزز)

من عملية تسليم عدد من المهاجرين غير الشرعيين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، 8 يناير 2022. (اللواء 128 المعزز)

من عملية تسليم عدد من المهاجرين غير الشرعيين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، 8 يناير 2022. (اللواء 128 المعزز)

من عملية تسليم عدد من المهاجرين غير الشرعيين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، 8 يناير 2022. (اللواء 128 المعزز)