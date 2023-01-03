وقفة بسرت للمطالبة بالبحث عن شاب مفقود في البحر منذ شهر

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

نظمت عائلة وأقارب وأصدقاء وجيران شخص فقد في البحر غرب مدينة سرت وقفة احتجاجية؛ لحض الجهات المسؤولة على التدخل للبحث عن الفقيد.

وفقد محمود سليمان السيوي منذ قرابة الشهر رفقة أحد أقاربه على متن قارب صيد بمنطقة البويرات 70 كيلومترا غرب سرت. وبينما عثر على جثة قريبه بقى مصير السيوي مجهولا.

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ومن أجل ذلك طالب المحتجون الحكومة والجهات المختصة بالتدخل للبحث عن الفقيد بوسائل متطوره بعد حوالي شهر من البحث عنه بإمكانات بسيطة. وحمل المحتجون لافتات تدعو الحكومة ومنظمات حقوق الإنسان للتدخل منها «أين الهلال الأحمر الليبي؟»، و«سليمان مواطن ليبي»، و«أين الصليب الأحمر؟».

وقفة بسرت للمطالبة بالبحث عن شاب مفقود في البحر منذ شهر، 3 يناير 2022. (بوابة الوسط)

وقفة بسرت للمطالبة بالبحث عن شاب مفقود في البحر منذ شهر، 3 يناير 2022. (بوابة الوسط)