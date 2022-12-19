رئيس نقابة الصيادين في سرت يدعو للبحث عن صياد مفقود منذ 12 يومًا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس نقابة الصيادين في سرت محمد الشكربي، اليوم الإثنين، إلى ضرورة مواصلة البحث عن الصياد المفقود سليمان محمود السيوي المختفي منذ 12 يومًا.

وقال الشكربي في طلب وجهه إلى الصيادين والمواطنين في سرت والسواوة وسلطان واهراوة ووادي الأحمر: «نظرا للتقلبات الجوية وحالة البحر المضطربة عليكم تفتيش الشاطئ للبحث عن الصياد المفقود».

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