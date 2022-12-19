رئيس نقابة الصيادين في سرت يدعو للبحث عن صياد مفقود منذ 12 يومًا

دعا رئيس نقابة الصيادين في سرت محمد الشكربي، اليوم الإثنين، إلى ضرورة مواصلة البحث عن الصياد المفقود سليمان محمود السيوي المختفي منذ 12 يومًا.
وقال الشكربي في طلب وجهه إلى الصيادين والمواطنين في سرت والسواوة وسلطان واهراوة ووادي الأحمر: «نظرا للتقلبات الجوية وحالة البحر المضطربة عليكم تفتيش الشاطئ للبحث عن الصياد المفقود».
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الصياد كان في رحلة مع عمه قبل وفاة الأخير
وأضاف أن السيوي لم يجر العثور عليه بعد أن كان في رحلة صيد على متن قارب في عرض البحر بمنطقة البويرات غرب سرت ومعه عمه، موضحًا أن الأخير جرى العثور عليه متوفيًا، بينما لا يزال الصياد نفسه مفقودًا.
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