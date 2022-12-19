إطلاق حملة لإرشاد المواطنين بمراكز الاقتراع استعدادا لانتخابات بلدية بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

أطلقت اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد، اليوم الإثنين، بالتعاون مع فوج الكشافة في المدينة حملة في شوارع المدينة لتوزيع المطويات الإرشادية الخاصة بأرقام مراكز الاقتراع من أجل تحسين المشاركة في الانتخابات البلدية.

وقال رئيس التوعية والإعلام باللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد محمد اقريوي لـ«بوابة الوسط»، إن هذه الخطوة تأتي ضمن حملة التوعية التي أطلقتها اللجنة الفرعية لتحفيز المواطنين في مدينة بني وليد على التسجيل في منظومة الناخبين، استعدادا المشاركة في الانتخابات القادمة.

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وذكر اقريوي، أن عدد الناخبين المسجلين عن طريق منظومة الرسائل النصية القصيرة حتى اليوم وصل اليوم إلى 10 آلاف ناخب وناخبة، داعيا جميع المواطنين إلى التسريع بالتسجيل بمنظومة سجل الناخبين قبل انقضاء الفترة المعلنة من قبل اللجنة المركزية والتي تنتهي يوم الاثنين الموافق 26 ديسمبر الجاري.

توزيع المطويات الإرشادية الخاصة بأرقام مراكز الاقتراع من أجل تحسين المشاركة في الانتخابات البلدية في بني وليد. (الإنترنت)

توزيع المطويات الإرشادية الخاصة بأرقام مراكز الاقتراع من أجل تحسين المشاركة في الانتخابات البلدية في بني وليد. (الإنترنت)