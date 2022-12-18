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العاملون بمركز طبرق الطبي يحتجون على تأجيل زيادة المرتبات

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الأحد 18 ديسمبر 2022, 06:18 مساء
العاملون بمركز طبرق الطبي يحتجون على تأجيل زيادة المرتبات
الوقفة الاحتجاجية للعاملين بمركز طبرق الطبي، الأحد 18 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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نظّم الموظفون العاملون بمركز طبرق الطبي من أطباء وعناصر طبية مساعدة وإداريين، صباح اليوم الأحد، وقفة احتجاجية للتنديد بتأجيل تنفيذ القرار الموحد الذي ينص على زيادة رواتب العاملين بقطاع الصحة.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية التي عُقِدت بساحة مركز طبرق الطبي نائب المدير العام ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام بالمركز، وكذلك العناصر الطبية والمساعدة الذين يعلمون بالمركز الطبي منذ سنوات بدوام رسمي ولم يجر أي إجراء بخصوص صرف مرتباتهم إلى هذه اللحظة، بحسب بيان أصدره المشاركون في الوقفة.

العاملون بمركز طبرق الطبي يهددون بالتصعيد
وأشار البيان إلى أن قرار زيادة المرتبات «جرى تنفيذه على قطاعات وتأجيله لقطاعات أخرى لسبب غير معروف». منوهين بأنهم سيتوقفون عن العمل خلال الفترة المقبلة «في حال استمرار تأجيل الزيادة».

- وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقًا للجدول الموحد

ونفى المشاركون في الوقفة وجود أي إضراب عن العمل من قبل الموظفين والعاملين في القطاع الطبي، رغم أنهم نظموا احتجاجهم خلال فترة الدوام وذلك «نظرًا لأهمية قطاع الصحة وما قد يسببه انقطاع العناصر الطبية عن العمل من تداعيات سلبية بالنسبة للمواطنين».

وأكد مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي من جهته، في تصريح إلى «بوابة الوسط» دعمه لهذه الوقفة خلال تواجده في مدينة طرابلس حيث توجه مباشرة إلى وزارة الصحة لإيصال صوت المحتجين إلى المسؤولين في الوزارة.

الوقفة الاحتجاجية للعاملين بمركز طبرق الطبي، الأحد 18 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
الوقفة الاحتجاجية للعاملين بمركز طبرق الطبي، الأحد 18 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
الوقفة الاحتجاجية للعاملين بمركز طبرق الطبي، الأحد 18 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
الوقفة الاحتجاجية للعاملين بمركز طبرق الطبي، الأحد 18 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
الوقفة الاحتجاجية للعاملين بمركز طبرق الطبي، الأحد 18 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
الوقفة الاحتجاجية للعاملين بمركز طبرق الطبي، الأحد 18 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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