وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية إنها ستبدأ تنفيذ جدول المرتبات الموحد للجهات التابعة لها ذات الذمة المالية المستقلة والتي أنهت عملية المطابقة، ابتداءً من شهر نوفمبر الجاري.



وأشارت الوزارة في بيان إلى «تنفيذ الجدول لباقي الجهات تباعًا في ديسمبر المقبل»، وأرجعت تنفيذ جدول المرتبات الموحد بشكل جزئي للجهات التابعة لقطاع الصحة، إلى «عدم استكمال إجراءات المطابقة».

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وطمأنت الوزارة المواطنين بأن جميع التعاملات بين وزارتي الصحة والمالية لتنفيذ جدول المرتبات الموحد للعاملين بقطاع الصحة، تسري بشكل جيد وبتنسيق كامل بين الطرفين، مشيرة إلى «تنفيذ جدول المرتبات الموحد لكل العاملين بقطاع الصحة دون أي استثناء».