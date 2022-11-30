وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد...

قالت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية إنها ستبدأ تنفيذ جدول المرتبات الموحد للجهات التابعة لها ذات الذمة المالية المستقلة والتي أنهت عملية المطابقة، ابتداءً من شهر نوفمبر الجاري.
وأشارت الوزارة في بيان إلى «تنفيذ الجدول لباقي الجهات تباعًا في ديسمبر المقبل»، وأرجعت تنفيذ جدول المرتبات الموحد بشكل جزئي للجهات التابعة لقطاع الصحة، إلى «عدم استكمال إجراءات المطابقة».
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وطمأنت الوزارة المواطنين بأن جميع التعاملات بين وزارتي الصحة والمالية لتنفيذ جدول المرتبات الموحد للعاملين بقطاع الصحة، تسري بشكل جيد وبتنسيق كامل بين الطرفين، مشيرة إلى «تنفيذ جدول المرتبات الموحد لكل العاملين بقطاع الصحة دون أي استثناء».
الجدول الموحد للمرتبات
وفي العام 2021، اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة الجدول الموحد للمرتبات، مع تولي وزارة المالية بحكومته تحديد الأثر المالي لتنفيذ هذا القرار، ونص البند الأول من القرار رقم 540 على أن يعمل بجدول المرتبات الموحد وفقًا لنتائج اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (212) لسنة 2021، وفي الفقرة الثانية من القرار، تتولى وزارة المالية تحديد الأثر المالي لتنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية.
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