«الرئاسي» بعد عشاء البيت الأبيض: واشنطن ملتزمة بمبادئ السيادة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط

شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في حفل عشاء بالبيت الأبيض استجابة لدعوة الرئيس الأميركي جو بايدن، مشيرًا إلى تأكيد واشنطن التزامها بمبادئ السيادة الوطنية.

وقال المجلس في بيان اليو م السبت إن الحفل خصص لقادة الدول المشاركة في أعمال قمة الولايات المتحدة وأفريقيا، مضيفا أن المنفي تلقى كذلك دعوة من رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بمقر الكونغرس.

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تأكيد أميركي على الالتزام بالمصالح المشتركة مع ليبيا

وأشار البيان إن الجانب الأميركي عبر- على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية - «عن حرصه والتزامه بالثوابت التي تحكم العلاقة بين البلدين وتقوم على مبادئ السيادة الوطنية والمصالح المشتركة بينهما».

المنفي مع رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، الكونغرس. (المجلس الرئاسي)