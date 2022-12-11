باتيلي: يجب على الفاعلين السياسيين استئناف تعاونهم بجدية

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، الفاعلين السياسيين إلى «استئناف تعاونهم بجدية»، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لإجراء الانتخابات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الأحد مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، تطرقا خلاله إلى «مقترح المجلس الرئاسي بشأن اجتماع قيادتي مجلسي النواب والأعلى للدولة لمناقشة سبل المضي قدمًا في ليبيا»، بحسب تغريدة لباتيلي عبر حسابه على «تويتر».

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باتيلي: بعثة الأمم المتحدة تدعم مبادرات الحوار الشامل

وتابع: «كررت دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمبادرات الحوار الشامل من أجل التوصل إلى اتفاق ينقل ليبيا إلى الأمام. يجب على الفاعلين السياسيين استئناف تعاونهم بجدية، والوفاء بالتزاماتهم السياسية والأخلاقية تجاه الشعب الليبي، وتجاوز هذا المأزق السياسي».

وذكّر باتيلي بمرور ما يقرب من عام على تأجيل الانتخابات، حيث تدهورت الظروف المعيشية في جميع أنحاء ليبيا، مشيرًا إلى «مطالبة الناس باتخاذ إجراءات ملموسة لإجراء الانتخابات من أجل اختيار قادتهم الشرعيين».

مبادرة المجلس الرئاسي

وطرح المجلس الرئاسي يوم الخميس الماضي، مبادرة لحل الأزمة السياسية في ليبيا، قال إنها تهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، يتضمن المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية.

وتنص المبادرة التي جرى طرحها تحت شعار «مقاربة المجلس الرئاسي لتجاوز الانسداد السياسي وتحقيق التوافق الوطني» على عقد لقاء تشاوري بين المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة، بالتنسيق مع المثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم، عبدالله باتيلي، وفق بيان أصدره المجلس الرئاسي بالخصوص.