خلال لقائه بايدن.. المنفي يطرح رؤية «الرئاسي» للحل في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

طرح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رؤية المجلس للحل على الجانب السياسي والاقتصادي، وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الجمعة، الرئيس الأميركي جو بايدن، وعضو لجنة القوات المسلحة بالكونغرس جون جاراميندي، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، على هامش مداولات قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقا.

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وأعرب بايدن عن التزام بلاده بدعم استقرار ليبيا وإنجاح التداول السلمي للسلطة، كما عبر جاراميندي عن دعم جهود الاستقرار في ليبيا، وأكدت بيلوسي إيلاء الولايات المتحدة أهمية للملف الليبي، ودعمها لجهود بناء السلم والأمن في ليبيا.

لقاء المنفي مع بيلوسي، 16 ديسمبر 2022، (الرئاسي)

لقاء المنفي مع جاراميندي، 16 ديسمبر 2022، (الرئاسي)