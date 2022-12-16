«الخارجية»: استعادة يد تمثال أثرية من الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة استعادة قطعة أثرية مهربة إلى الولايات المتحدة، تتمثل في يد تمثال جنائزي رخامي.

وسلم مكتب المدعي العام بولاية نيويورك القطعة الأثرية إلى السفارة الليبية في واشنطن، وجرى نقلها بعد ذلك إلى القنصلية الليبية في إسطنبول ومن ثم إلى العاصمة طرابلس وتسليمها إلى مصلحة الآثار الليبية.

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وأعربت الوزارة في هذا الصدد، عن شكرها لكل من ساهم في إعادة القطة الأثرية إلى أرض الوطن، وتطلعت إلى مزيد التعاون والتنسيق في مجال مكافحة تهريب الآثار وحماية التراث الإنساني والحضاري.

من مراسم استعادة يد تمثال رخامي من الولايات المتحدة، 15 ديسمبر 2022. (وزارة الخارجية)

من مراسم استعادة يد تمثال رخامي من الولايات المتحدة، 15 ديسمبر 2022. (وزارة الخارجية)

من مراسم استعادة يد تمثال رخامي من الولايات المتحدة، 15 ديسمبر 2022. (وزارة الخارجية)

من مراسم استعادة يد تمثال رخامي من الولايات المتحدة، 15 ديسمبر 2022. (وزارة الخارجية)