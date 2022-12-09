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الخارجية الأميركية: لابد من حلول لإجراء الانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 ديسمبر 2022, 01:01 صباحا
الخارجية الأميركية: لابد من حلول لإجراء الانتخابات في ليبيا
المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية سامويل وربيرج (أرشيفية: الإنترنت)
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قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية سامويل وربيرج، «لابد للأطراف الليبية أن تبحث عن حلول ووضع المعايير لإجراء انتخابات»، مشيرًا إلى أن «80% من الليبيين يرغبون فى الانتخابات».

وتحدث وربيرج، في تصريحات لصحيفة «أخبار اليوم» المصرية، اليوم الخميس، عن أهمية الملف الليبي بالنسبة لمصر، لافتا إلى أن الولايات المتحدة منذ بداية الصراع في ليبيا كانت ومازالت في تواصل مع مصر، و«ليس هناك أي مناقشات حول ليبيا لا يشارك فيها الجانب المصري».

وربيرج: ليس هناك حكومة أو جهاز ومؤسسة حكومية في ليبيا منتخبة
وحول توقيع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اتفاقيات مع دول إقليمية، قال المتحدث الأميركي: «لا يمكنني كناطق رسمى في وزارة الخارجية الأميركية التحدث حول شرعية الاتفاقيات؛ لأن ذلك شىء يختص به القانونيون، ولكن يمكن القول إن هذه الاتفاقيات ليست في صالح الشعب الليبي»، في إشارة إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة الوحدة الوطنية مع تركيا بشأن البحق عن النفط والغاز.

لكنه قال «من الضرورى على الشعب الليبي اختيار الحكومة التي ستقوم بأي اتفاقيات دولية»، لافتا إلى أن «المجتمع الدولى كله يدرك أنه ليس هناك الآن حكومة أو جهاز ومؤسسة حكومية فى ليبيا منتخبة من الليبيين».

- مندوب أميركا: لا مسار آخر لتشكيل حكومة ليبية قبل الانتخابات

دبلوماسي أميركي: الظروف الأمنية غير مناسبة لإعادة فتح السفارة في طرابلس
وعن إعادة فتح السفارة الأميركية في طرابلس، أشار أن ذلك يرتبط ببعض الظروف، لوجود بعض الشؤون الداخلية، بما فى ذلك إجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة ومؤسسات الدولة، و«لكن الظروف الأمنية غير مناسبة الآن».

وفي 15 نوفمبر الماضي، دعا مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة «القيادات الليببية إلى المشاركة الحقيقية في عملية تقود ليبيا إلى انتخابات عادلة ونزيهة في أسرع وقت ممكن»، مؤكدًا أنه «لا مسار آخر ملائمًا لتشكيل الحكومة قبل الانتخابات».

وشدد الدبلوماسي الأميركي في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، آنذاك، على ضرورة التزام كافة الأطراف الليبية بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في العام 2020، لا سيما سحب القوات الأجنبية كافة والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد.

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