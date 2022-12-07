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«الدولية للهجرة»: إعادة 21457 مهاجرا إلى ليبيا خلال العام الجاري

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 ديسمبر 2022, 01:57 صباحا
«الدولية للهجرة»: إعادة 21457 مهاجرا إلى ليبيا خلال العام الجاري
مهاجرون جرى إنقاذهم في البحر المتوسط. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن إنقاذ 633 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا وإعادتهم في الفترة من الـ 27 نوفمبر إلى الـ 3 ديسمبر 2022.

وأشارت المنظمة في إحصائية نشرتها عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، إلى إنقاذ 21457 مهاجرا وإعادتهم إلى ليبيا، من بينهم 1089 امرأة و 678 طفلا منذ بداية العام 2022.

- إنقاذ 678 طفلا مهاجرا عبر قوارب الموت وإعادتهم إلى ليبيا خلال 2022

وذكرت المنظمة أن 517 مهاجرا غير شرعي لقوا حتفهم، وفقد 830 آخرون قبالة الساحل الليبي على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط حتى الآن خلال العام الجاري.

وفي عام 2021، جرى إنقاذ 32425 مهاجراً غير شرعي وإعادتهم إلى ليبيا، وفق إحصائيات غير رسمية.
 

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