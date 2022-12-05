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حفتر: لا يمكن لأحد منع العسكريين من حقوقهم الطبيعية والمشاركة في العملية الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 ديسمبر 2022, 06:35 مساء
حفتر: لا يمكن لأحد منع العسكريين من حقوقهم الطبيعية والمشاركة في العملية الانتخابية
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أكد قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر أنه «لا يمكن لأحد منع العسكريين من حقوقهم الطبيعية والمشاركة في العملية الانتخابية»، معتبرا أن المطالبين بمنع العسكريين من المشاركة في العملية الانتخابية «يعبرون عن ضعفهم في العملية السياسية».

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام المشايخ والأعيان والمسؤولين والأهالي في مدينة أجدابيا التي زارها، اليوم الإثنين، من جولاتها التي بدأها في الأيام الماضية لعدد من المدن والمناطق في شرق وجنوب ليبيا.

وقال حفتر في كلمته «لو أن في نية العسكريين ضباطًا وجنودًا الانقلاب على المسار الديمقراطي لما استطاعت قوة أن تقف في طريقهم وتنيهم عن ذلك».

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