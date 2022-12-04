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«الصليب الأحمر» ترحب بموقف وزارة الحكم المحلي من أنشطتها في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 ديسمبر 2022, 05:21 مساء
«الصليب الأحمر» ترحب بموقف وزارة الحكم المحلي من أنشطتها في ليبيا
اجتماع اللافي مع رئيس بعثة الصليب الأحمر في ليبيا، الأربعاء 10 أغسطس 2022. (أرشيفية: المجلس الرئاسي)
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رحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتأكيد وزارة الحكم المحلي أن السلطات والكيانات المحلية يمكنها العمل مع اللجنة الدولية، وذلك بعد تداول وسائل إعلام ليبية وثيقة من الوزارة لجهة أمنية تتضمن اتهامات ضد اللجنة وتدعو إلى عدم التعامل معها.

وقالت اللجنة الدولية، في بيان توضيحي لها نشر عبر موقعها الرسمي، إن الاتهامات المزعومة ضدها ألقت بظلال من الشك على أنشطة المنظمة الإنسانية التي تنفذها في جميع أنحاء البلاد منذ العام 2011. قبل أن تستدرك بالإشارة إلى صدور تعميم جديد من وزارة الحكم المحلي ينفي التعميم السابق.

«الصليب الأحمر» تدافع عن أنشطتها
ودافعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن أنشطتها وأهدافها الإنسانية في ليبيا، مشددة على التزامها بأعلى درجات احترامها لدولة ليبيا وسلطاتها وشعبها، ومؤسساتها وقوانينها وإجراءاتها. وذكرت بأنها منظمة إنسانية، محايدة مستقلة وغير متحيزة، تتمثل مهمتها الأساسية التي منحتها إياها جميع دول العالم في حماية ومساعدة الأشخاص المتضررين من النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى.

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ومن بين أنشطة «الصليب الأحمر» في ليبيا إلى جانب إشرافها على الدورات التدريبية في مجال الإسعافات الأولية زيارتها أماكن الاحتجاز، وإدارة برنامج إعادة الروابط العائلية، وتوفير الخبرة والمساعدة في مجال الطب الشرعي للإدارة الكريمة للموتى، ورفع الوعي بشأن التلوث الناجم عن الأسلحة كمخلفات الحرب التي لم تنفجر بعد.

وكانت وسائل إعلام محلية تداولت تعميمًا منسوبًا لوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية دعت فيه البلديات إلى عدم التعامل مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأي صفة كانت بدعوى ارتكابها تجاوزات تمس الأمن القومي قبل أن تتراجع عن هذه الاتهامات.

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