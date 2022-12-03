المبروك يفتتح المنتدى المصرفي لتكنولوجيا الأعمال

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد المبروك، اليوم السبت، المنتدى المصرفي لتكنولوجيا الأعمال المنعقد برعاية مصرف ليبيا المركزي ومصرف الجمهورية.

وعُقد المنتدى بفندق «كورنثيا» بالعاصمة طرابلس، بمشاركة مصارف تجارية ليبية، وحضور رئيس مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي، وممثل عن مصرف ليبيا المركزي ومدير عام مصرف الجمهورية، ومدير عام مصرف الأمان وعدد من المهتمين بالقطاع المصرفي والمالي.

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المبروك: «المالية» قطعت شوطا كبيرا نحو الرقمنة

وقال المبروك في كلمته، إن المنتدى فرصة لتبادل الخبرات والحوار وطرح الرؤى في مجال تطوير القطاع المصرفي والمالي على حد سواء، مؤكدا أن وزارة المالية قطعت شوطا كبيرا في سبيل التحول نحو الرقمنة المالية لأجل التطوير وتحسين مستوى الأداء.

وأشار إلى حرص الوزارة على معالجة الموضوعات المالية والمصرفية من أجل التحول نحو الرقمنة المالية لمواكبة العالم في التطور المالي.

المبروك يفتتح المنتدى المصرفي لتكنولوجيا الأعمال في طرابلس، 3 ديسمبر 2022. (وزارة المالية)

المبروك يفتتح المنتدى المصرفي لتكنولوجيا الأعمال في طرابلس، 3 ديسمبر 2022. (وزارة المالية)

المبروك يفتتح المنتدى المصرفي لتكنولوجيا الأعمال في طرابلس، 3 ديسمبر 2022. (وزارة المالية)

المبروك يفتتح المنتدى المصرفي لتكنولوجيا الأعمال في طرابلس، 3 ديسمبر 2022. (وزارة المالية)