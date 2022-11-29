المقريف: الإفراج الإداري عن مرتبات 2895 معلما

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى المقريف، الإفراج الإداري عن مرتبات 2895 معلما ومعلمة.

جاء ذلك بعد تواصله مع وزارة المالية أمس الإثنين، بشأن ما أنجز من تسويات للمعلمين والعاملين بالقطاع، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وقال المقريف إنه سيجري مراعاة تعديل الدرجة والعلاوة المقررة لـ480 ألف معلم، وذلك خلال مرتبات شهر أكتوبر، وتغيير مسار مرتبات ستة آلاف معلم وموظف.